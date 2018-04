Bob Jungels v Liegu prišel v družbo največjih

Ans - V predmestju Liega se je končala sezona spomladanskih klasik, zaključek pa je bil povsem v stilu dogajanja v zadnjem mesecu in pol. QuickStep je vnovič sestavil najboljšo taktiko, napada Boba Jungelsa slabih 20 kilometrov pred ciljem nihče ni vzel dovolj resno in Jungels je prišel do največje in povsem zaslužene zmage kariere.

Taktika QuickStepa z večimi kapetani se je spet obrestovala, čeprav so v okolici Liega vsi gledali Juliana Alaphilippa. Francoz je bil bržkone spet najmočnejši kolesar na dirki, a je tokrat zvezdniški trenutek prepustil ekipnemu kolegu. Ko je 20 kilometrov pred ciljem napadel Sergio Luis Henao, se je Jungels pripeljal na čelo skupine in Kolumbijca najprej ujel, nato pa tudi prehitel.

Slavil je tudi Alaphilippe

Čakal ga je še vzpon na Cote de Saint-Nicholas, kjer se je zdelo, da Luksemburžanu zmaga polzi iz rok. V lov za njim se je pognal Jelle Vanendert in razliko 45 sekund že na vzponu prepolovil, na ravnini pa je bil Jungels, ki je odličen kronometrist, vendarle močnejši. Imel je dovolj časa, da je na zadnjem vzponu v Ansu razmislil, kako bo proslavil zmago, Michaelu Woodsu in Romainu Bardetu pa sta ostali le tolažilni nagradi.

»Nisem razmišljal o zmagi, šele na črti sem se zavedel, da se to res dogaja. Cel dan sem se počutil dobro, a po sredi je bil Julian nedvomno kapetan. Z napadom sem poizkušal pomagati Julianu, a mi ni nihče sledil, res ne morem verjeti, kaj mi je uspelo,« je bil v cilju navdušen Jungels. Z njim je proslavljal tudi Alaphilippe, ki se je tokrat za ekipnega kolega odpovedal lastnemu lovu na prvi spomenik. Volčje krdelo QuickStepa tako spet proslavlja, zmaga Jungelsa je bila že njihova 27. v tej sezoni!

Na Hrvaškem zadnji dan Mohorič 7., skupna zmaga Siutsovu

Zadnjo etapo dirke po Hrvaški je dobil kolesar Bardiani Paolo Simion, ki je skupaj z Mircom Maestrijem pobegnil glavnini in se veselil velike etapne zmage. V zasledovalni skupini je Matej Mohorič uspel iztržiti sedmo mesto, ob tem pa se je razveselil še skupne zmage beloruskega ekipnega kolega Kanstantina Siutsova. V skupnem seštevku najboljši Slovenec je bil Domen Novak, ki se je včeraj na Učki prebil na deseto mesto in tako zaokrožil ekipni uspeh Bahrain Meride, četrti pa je bil Hrvat v dresu Adrie Mobila Radoslav Rogina.