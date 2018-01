Brajkovič se vrača v Novo mesto

N. Gr.

Novo mesto - Kariera Janija Brajkoviča ni nikoli dosegla višav, ki so mu jih napovedovali. Nekaj časa se ga je držal vzdevek novega Lanca Armstronga, ko je še vozil za ameriško ekipo Discovery Channel, vrhunec kariere pa je dosegel z osmim mestom v skupnem seštevku na dirki po Franciji leta 2012.

V zadnjih sezonah Brajkovič ne najde poti do uspeha, rezultatska krivulja se je obrnila navzdol z odhodom v ameriški United HealthCare. Lani mu je Gorazd Štangelj pri Bahrain Meridi ponudil še eno priložnost, da se dokaže v svetovni seriji, a je Brajkovič ni izkoristil.

Vrnil se je domov, kjer bo nastopal za kontinentalno ekipo Adrie in okrepil veteransko linijo, ki jo tvorijo Jure Golčer, Gregor Gazvoda in Radoslav Rogina.

»Zadovoljen sem, da se vračam v svoj matični klub. Čutim, da v kolesarstvu še nisem rekel zadnje besede in optimistično zrem v prihodnost. Sicer sem imel še nekaj ponudb tujih ekip, vendar sem se odločil za Adrio Mobil, ki na organizacijskem nivoju ne zaostaja za tujimi ekipami. Imajo dobro ekipo in dober tekmovalni program, ki mi bo omogočal napredovanje in dokazovanje. Ekipi se želim oddolžiti za vse, kar je naredila zame na začetku moje kariere. V ekipi je veliko mladih kolesarjev in prepričan sem, da jim bodo moje izkušnje zelo koristile,« je povratek v matični klub komentiral 34-letni Belokranjec.

Okrepitve je bil vesel tudi direktor ekipe Bogdan Fink: »Zadovoljni smo, da bo kolesar takega ranga, kot je Jani Brajkovič, nadaljeval svojo pot v Kolesarskem klubu Adria Mobil. Ekipa je z njegovim prihodom postala še močnejša. Gre za izredno profesionalnega in odgovornega kolesarja, ki ima kljub nekaj slabšim rezultatom v zadnjih letih še dosti motivacije za delo. Tudi mladi se bodo od njega veliko naučili. Prepričani smo, da bo sodelovanje obrodilo odlične športne rezultate in ostale uspehe.«

Kolesarji Adrie Mobil so trenutno na skupnih pripravah v Turčiji, sledi dirka na Cipru, domačo sezono pa začenjajo na VN Izole.