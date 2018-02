Burja prinesla »slovensko« zmago

Izola – S klasiko slovenske Istre se je kolesarska sezona začela tudi na slovenskih tleh, čeprav bi jo kmalu odpihnila huda burja, ki je na Primorsko prinesla tudi mraz. Prireditelji so se odločili za skrajšano različico z manjšim krogom po Izoli in po dobrih 100 kilometrih je Dušan Rajović prinesel prvo letošnjo zmago za Adrio Mobil.



S peto izvedbo dirke v Izoli se je nadaljeval pester kolesarski mesec v Istri, selitev na slovenska tla pa kolesarjev včeraj ni preveč razveselila. Živo srebro se je ponoči spustilo pod ledišče in ob vse močnejših sunkih burje tam vztrajalo cel dan, Rajović je v cilju razlagal, da mu števec več kot minus dve stopinji Celzija ni pokazal.



»Bilo je res težko, najhuje se je skrivati v glavnini in hraniti moči, takrat je zaradi vetra in mraza najtežje. Tokrat nam vreme res ni bilo v pomoč,« je razmere na kolesu opisal 20-letni Srb, ki že tretje leto dirka za Novomeščane.



Kolesarji Adrie so bili tokrat najbolj aktivni na dirki, na začetku je s samostojnim pobegom poizkusil Gregor Gazvoda, kasneje je zelo obetaven beg uspel Tadeju Pogačarju in Gašperju Katrašniku, a kombinacija ni ustrezala italijanski Willier Triestini. Fluorescentni vlak na čelu glavnine je dva kroga pred koncem opravil svoje in teren je bil pripravljen za ciljni šprint. Na dolgi ciljni ravnini je burja kolesarjem pihala v hrbet, hitrost je bila zelo visoka, Rajović pa je dobrih 200 metrov pred ciljem ujel pravi trenutek in skočil iz zavetrja. Ciljno črto je prevozil z dobrim metrom prednosti pred Danielom Auerjem in Matthewom Gibsonom.



»Dirka je bila kratka in zelo hitra, kar mi je ustrezalo in pred šprintom sem se počutil zelo dobro. Ker je pihal veter v hrbet, sem lahko začel šprintati nekoliko prej, kar se mi je obrestovalo,« je še dodal Rajović, na seznamu zmagovalcev v Izoli se je pridružil Christianu Delle Stelleju, Gregorju Mühlbergerju, Juretu Golčerju in Filippu Fortinu.



Po Istri v Novo mesto



Dirka v Izoli je bila kljub logističnim preprekam in zajetnemu finančnemu zalogaju vnovič organizirana na visoki ravni s sodelovanjem kolesarske zveze in Novomeščanov, ki so priskočili na pomoč. Vse bolj okrnjen koledar dirk na domačih tleh si skorajda ne more več privoščiti, da bi v vodo padla še kakšna od dirk, že tako bo na naslednjo treba počakati več kot mesec, ko se bo karavana preselila v Novo mesto. Do takrat slovenskim ekipam ostajajo dirke v Istri, najprej s klasikama v Umagu in Poreču, nato še z Istrsko pomladjo.