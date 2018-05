Če ne bi poskusil, bi si zameril do konca življenja

Ljubljana – Le še dan je do štarta Gira, kolesarje pa v Izraelu že prvi dan dirke čaka zahteven preizkus, ki bo prikazal bolj jasno sliko razmerja moči. Prva favorita za skupno zmago sta Chris Froome in lani najboljši Tom Dumoulin, a ne Britanec ne Nizozemec spomladi nista blestela.



Kolesarji so v preteklih dveh dneh po delih kapljali v Jeruzalem, kjer jih jutri čaka veliki štart 101. dirke po Italiji. Prireditelji so za prevoz koles in opreme v Izrael najeli kar veliko tovorno letalo, nekaj kolesarjev je imelo težave tudi z letalskimi povezavami, a to priprave na prvo tritedensko dirko sezone ni preveč zmotilo.



Polje favoritov za končno zmago pred eno od tritedenskih dirk že nekaj let ni bilo tako odprto, pravega kandidata številka ena pravzaprav ni. Ta vloga bi morala pripasti Chrisu Froomu, a je dopinški primer salbutamol zaznamoval njegove priprave na sezono, Britanec ima letos v nogah le 17 tekmovalnih dni, na prvo zmago pa še čaka. Še najbližje je bil na generalki v Trentinu, ki jo je končal na skupnem četrtem mestu in nakazal, da bo na Giru nanj vseeno treba zelo resno računati.



Tokrat se Froomu izplača tvegati



»V Italiji sem vedno rad tekmoval, Giro pa je posebna dirka z izjemno zgodovino. Komaj čakam, da se po skoraj desetletju vrnem na štart dirke po Italiji. Na sezono sem se pripravil drugače kot ponavadi, saj pravo formo potrebujem že zdaj. Lov na tretjo zaporedno zmago na tritedenskih dirkah mi daje poseben motiv, vem, da je tvegano odpeljati Giro pred Tourom, a bi si zameril do konca življenja, če ne bi vsaj poskusil,« je bil pred dirko odkrit Froome.



Z zmago na dirki po Italiji bi se Froome pridružil elitni šesterici, ki je dobila vse tri tritedenske dirke. To so bili Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Eddy Mercx in Bernard Hinault, le zadnja dva pa sta dobila tri tritedenske dirke zapored. Pred Froomom je nedvomno velik izziv, a morda Britanec potrebuje prav to, da pozabi na vso slabo voljo, ki sta jo povzročila dopinški primer in obtožbe na račun Skya.

V Liegu žarek upanja za Nizozemca

Forma Toma Dumoulina je neznanka, a Nizozemca ne gre kar tako odpisati. Foto: AFP

Lanska zmaga na Giru je Toma Dumoulina izstrelila med največje kolesarske zvezdnike, temu primerno so narasla tudi pričakovanja. Nizozemec je spomladi povsem pregorel, imel je smolo s poškodbami in tehnične težave, pravih rezultatov ni bilo. »Zdaj me povsod predstavljajo kot zmagovalca Gira, morda na to nisem bil pripravljen, a se moram s tem sprijazniti. Pozimi sem preveč treniral, na dirkah nisem užival, želel sem le rezultate, tako pa se v kolesarstvu ne pride daleč. Šele na Liege-Bastogne-Liege sem začutil, da prihajam v pravo formo, morda je še nekaj upanja za to pomlad ...« pravi Dumoulin. Dvoboj s Froomom bi moral biti prava poslastica, saj je Dumoulin edini, ki v kronometru lahko premaga Britanca, na vzponih pa se iz oči v oči prav velikokrat še nista pomerila.



Italijani stavijo na Aruja



Iz druge vrste bo napadel domači adut Fabio Aru, še eden od tistih, ki so to pomlad razočarali, a 27-letni Sardinec po rdeči majici z Vuelte 2015 ve, kako se zmaguje na tritedenskih dirkah. V zelo dobri formi sta Miguel Angel Lopez in Thibaut Pinot, ki je dobil dirko po Alpah okrog Trentina, tudi Simon Yates, Esteban Chaves in Domenico Pozzovivo pa potihem merijo na stopničke.



Do cilja v Rimu 27. maja se lahko zgodi marsikaj, že po petkovem 10 kilometrov dolgem kronometru pa bo nekoliko bolj jasno, kdo lahko razmišlja o tem, da bi maglio rosso pripeljal v sveto mesto.