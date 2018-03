Dan po zmagi padec Primoža Rogliča (VIDEO)

J. P.

Foligno - Več kot šest ur in četrt so potrebovali kolesarji, da so v celoti opravili s četrto etapo 53. izvedbe dirke od Tirenskega do Jadranskega morja na 219 kilometrov dolgi progi med Folignom in Sarnanom Sassotettom. Slovenski adut Primož Roglič, član nizozemskega moštva LottoNL-Jumbo, je po zmagi dan poprej včeraj osem kilometrov pred ciljem padel, potem ko se je, kot je poročala STA, zapletel s tekmecem pred seboj in končal na tleh, toda k sreči brez posledic. Najkrajšo je potegnilo njegovo kolo, zato je moral počakati na moštveni avtomobil in zamenjavo. Ostal je brez možnosti za nov napad na gorskem cilju, na 32. mestu je zaostal skoraj tri minute in pol.

Špilak najboljši Slovenec

Na zaključnem vzponu je imel najmočnejše noge 28-letni Movistarjev Španec Mikel Landa, ki se je razveselil prve letošnje zmage, medtem ko je v skupni razvrstitvi Britancu Geraintu Thomasu majico vodilnega slekel Italijan Damiano Caruso (BMC), medtem ko je najboljši Slovenec še naprej Simon Špilak (Katjuša). Včeraj je zasedel 18. mesto, skupno pa precej poskočil na rob dvajseterice. Med štirimi kolesarji, ki niso ugledali cilja, je bil tudi Sunwebov Nizozemec Tom Dumoulin, ki pa jo je pri padcu k sreči odnesel zgolj z odrgninami. Danes čaka karavano 178-kilometrska peta etapa med Castelraimondom in Filottranom.

IZIDI ČETRTE ETAPE

1. Mikel Landa (Špa, Movistar) 6;22:13

2. Rafal Majka (Pol, Bora-Hansgrohe)

3. George Bennett (NZ, LottoNL-Jumbo) - oba v času zmagovalca

4. Fabio Aru (Ita, UAE-Emirates) + 0:06

5. Ben Hermans (Bel, Israel Academy) - isti čas

18. Simon Špilak (Slo, Katjuša-Alpecin) 0:26

27. Jan Polanc (Slo, UAE-Emirates) 2:11

32. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo) 3:21

91. Kristijan Koren (Slo, Bahrain Merida) 16:01

93. Luka Mezgec (Slo, Mitchelton-Scott) - isti čas



SKUPNO (4/5)

1. (4.) Damiano Caruso (Ita, BMC) 17;14:49

2. (5.) Michal Kwiatkowski (Pol, Sky) 0:01

3. (7.) Wilco Kelderman (Niz, Sunweb) 0:11

4. (12.) Mikel Landa 0:20

5. (1.) Geraint Thomas (VB, Sky) 0:26

20. (35.) Simon Špilak 2:19

23. (29.) Jan Polanc 3:27

31. (34.) Primož Roglič 5:14

78. (67.) Kristijan Koren 23:07

101. (102.) Luka Mezgec 28:18