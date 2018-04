Danska naveza prelisičila favorite

Maastricht – Ardenske klasike so se z dirko Amstel Gold začele zares. Tokrat zelo napeta izvedba edine velike nizozemske klasike v koledarju je pripadla Dancu Michaelu Valgrenu, ki je v zaključku izkoristil številčno premoč Astane in pomoč Jakoba Fuglsanga.



Prireditelji Amstel Golda so dolgo časa prisegali na zaključek s Caubergom, ki je bil pisan na kožo Philippu Gilbertu in je v zadnjih petih kilometrih vedno poskrbel za boj na nož med favoriti, pred tem pa je bila dirka preveč zaprta, zato so se odločili za spremembo. Že lani Cauberg ni bil več zadnji vzpon na dirki, tudi tokrat ni odločilno vplival na končni razplet dirke.



Pred zadnjimi 20 kilometri so imeli ubežniki še vedno nekaj prednosti, v ozadju pa se je izoblikovala velika skupina z vsemi favoriti, v kateri sta najbolje (in najbolj nestrpno) izgledala glavna kandidata za zmago Julian Alaphilippe in Alejandro Valverde. Cauberg je nekoliko razredčil konkurenco, pred zadnjim vzponom dirke na Bemelberg slabih deset kilometrov pred ciljem je v igri ostala še osmerica, med njimi tudi Peter Sagan.



Svetovni prvak se je po zmagi na Pariz–Roubaixu, s katero je rešil svojo pomlad, odločil za nastop v Ardenih, saj ni imel česa izgubiti. Čeprav je Slovak deloval utrujeno, je vseeno ujel vse odločilne napade dneva. Valverde in Alaphilippe sta izmenično poizkušala z napadi, a ne Španec ne Francoz nista bila zadovoljna s pomočjo svojih zasledovalcev, zato sta se pomaknila na rep ubežne osmerice, v kateri je imela le Astana dva svoja kolesarja.



Favoriti omahovali, Valgren pa ne



Danec Jakob Fuglsang se je na čelu žrtvoval za mlajšega rojaka Valgrena in narekoval močan ritem, prvi napad Valgrenu ni uspel, po Bemelbergu pa je poizkusil še enkrat in hitro je bilo jasno, da gre za zmagovalno akcijo. Ujel ga je le Roman Kreuziger, ob omahovanju favoritov v ozadju bi se jima skorajda še pridružil Enrico Gasparotto, na koncu pa je Valgren dokončal mojstrsko dirko Astane in Kazahstancem privozil eno redkih zmag na klasikah v dvanajstletni zgodovini ekipe.



»Aleksander Vinokurov (šef Astane) mi je dejal, da je danes videl izvrstno ekipo na delu. Lahko mu le prikimam, z Jakobom Fuglsangom odlično sodelujeva, na čelu je narekoval peklenski tempo in mi pripravil izhodišče za napad. Drugi je bil tisti pravi, Jakob mi je po radiu vpil 'Daj, zaključi to!' in na srečo se mi je izšlo. To je čudovita zmaga zame in nagrada za vso ekipo,« je v cilju žarel Valgren.



Slovenijo je zastopal le Grega Bole, ki je bil zadolžen za pomoč Sonnyju Colbrelliju, a Italijan tokrat ni zdržal ritma najboljših, popoldne Bahrain Meride je rešil Gasparotto s tretjim mestom. Klasike v Ardenih se nadaljujejo v sredo, ko bo na sporedu Valonska puščica.



Bujakovi šprint za deveto mesto



Ženska dirka Amstel Gold se je odločila na zadnjem spustu v Valkenburg, ko je ušla osmerica, v kateri je bila najboljša domačinka Chantal Blaak. »Ko sem napadla na Caubergu, je bilo hitro jasno, da sem najmočnejša, zato me ni bilo strah počakati na šprint,« je po zmagi razlagala Blaakova. Zelo dobro je dirkala tudi kolesarka BTC City Ljubljana Eugenia Bujak, ki je zgrešila odločilni beg osmerice, a je v tolažbo dobila šprint glavnine in klasiko svetovne serije končala minuto in pol za zmagovalko na devetem mestu.