Dolgoročni cilj - postati odskočna deska za Evropo

Ljubljana – V ženski ekipi po štirih uspešnih sezonah želijo storiti nov rezultatski korak naprej, glavni cilj Gorazda Penka ostaja svetovno prvenstvo. Precej večje spremembe je s prihodom sponzorjev iz Azije doživela moška članska ekipa. Prvič, pravi Marko Polanc, se stvari spreminjajo na bolje.



Gonilna sila ženskega kolesarstva v Sloveniji Penko je pred sezono nekoliko spremenil zasedbo ekipe, jedro pa ostaja isto. Glavna pridobitev je slovenski potni list Eugenie Bujak, ki bo tako Penku na voljo tudi v slovenski reprezentanci. »Vesela sem, da bom lahko pomagala razvijati žensko kolesarstvo v Sloveniji in tako naredila nekaj za vas, saj ste vi zame naredili že ogromno. Začetek sezone se res ni izšel po načrtih, a mi manjka le malo sreče do vrhunskega rezultata,« pravi 28-letna Bujakova, ki v Ljubljani dirka že peto sezono, v zadnjih dveh letih pa nosi večino rezultatskega bremena.



»Cilj še vedno ostaja šesto mesto v ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu, ki se nam je že dvakrat izmuznilo, a moramo hkrati vedeti, da se je okrepila tudi konkurenca,« pravi Penko, ki že pet let vodi BTC. Letos ima na voljo okrog 15 odstotkov višji proračun kot lani, a je vse bolj natrpan tudi tekmovalni urnik. Letos tako Ljubljančanke čaka več kot 100 tekmovalnih dni na vseh celinah, osnovni cilj pa ostaja uvrstitev med 15 najboljših ekip na lestvici svetovne serije. »Z uvrstitvijo med najboljših 15 si avtomatično zagotovimo nastop na vseh največjih dirkah sveta. Če nam bo uspelo in če bomo dodali še nekaj visokih uvrstitev na spomladanskih klasikah, bo sezona uspešna,« zaključuje Penko.

BTC City Ljubljana 2018: Polona Batagelj, Maaike Boogaard (Nizozemska), Urška Bravec, Eugenia Bujak, Tanja Elsner, Anastasia Jakovenko (Rusija), Corinna Lechner (Nemčija), Hanna Nilsson (Švedska), Olena Pavljkuina (Azerbajdžan), Mia Radotić (Hrvaška), Karin Penko, Urša Pintar, Saša Žavbi Kunaver, Urška Žigart. Športni direktor: Gorazd Penko

Zasedba ekipe BTC City Ljubljana za sezono 2018. Foto: Blaž Samec/Delo

Novi sponzorji za lepši jutri



Moška ekipa ljubljanskega Roga z dolgo in bogato tradicijo je letos naredila velik korak naprej. Novi direktor ekipe Tomaž Poljanec je k skupnemu projektu privabil tajvanskega opremljevalca koles Gusto, slovensko podjetje Xaurum in nekaj manjših partnerjev iz Azije, ki so Ljubljančanom omogočili delo na precej višji ravni. »V dolgih letih, odkar delujem v kolesarstvu, se je prvič nekaj spremenilo na bolje. Končno ne klestimo proračuna, nova oprema, mednarodna zasedba in konec koncev tudi nekaj več denarja pa prinašata novo motivacijo v ekipo,« je bil zadovoljen športni direktor Marko Polanc.

Letos bo imel poleg domače deveterice in Hrvata Viktorja Potočkega pod svojim okriljem še tri kolesarje iz Azije in dva iz Avstralije. Na Japonskem se bo tujcem pridružil Žiga Ručigaj, čez deset dni pa vsi skupaj prihajajo v Ljubljano, kjer bodo živeli in trenirali z ekipo do konca sezone. »Z mednarodno zasedbo bo zanimivo, prvo ime pa nedvomno ostaja Tadej Pogačar. Je vrhunski kolesar in če bo vse normalno, potem bo lahko celo leto pri vrhu, saj je kolesar, ki ima v sebi nekaj več,« Polanc ne skriva, na koga bo najbolj resno računal.

Pogačar je že s tretjim mestom na Istrski pomladi pokazal, da so se zimske priprave na Tenerifih obrestovale, glavni cilji sezone bo dirka po Sloveniji. »Tadej je vse, malo tudi mene, s petim mestom presenetil že lani, vsi pa si želimo, da bi bil tudi letos prav za dirko po Sloveniji najboljši. A na eno dirko nikoli ni pametno polagati vseh upov, že ena poškodba lahko vse postavi na glavo,« opozarja Polanc. V drugi polovici sezone bo še nekaj priložnosti, predvsem v reprezentančnem dresu, glavni cilji pa EP, SP in Tour de'l Avenir ...

Načrti direktorja ekipe Poljanca segajo še precej dlje: »Težko bomo kdaj imeli dovolj za svetovno serijo, želimo pa si, da bi nas v celi Evropi poznali kot valilnico talentov in okolje, ki perspektivnim kolesarjem, tako slovenskim kot tujim, odpira vrata v največje klube na svetu.«

Ljubljana Gusto Xaurum 2018: Pavel Cizej, Blaž Debevec, Tilen Finkšt, Matic Grošelj, Timothy Guy, Benjamin Hill (oba Avstralija), Wen Chung Huang, Shao Hsuan Lu, Jing Huei Wang (vsi Tajvan), Torarato Nishi (Japonska), Žiga Jerman, Izidor Penko, Tadej Pogačar, Aljaž Prah, Žiga Ručigaj, Viktor Potočki (Hrvaška). Športni direktor: Marko Polanc