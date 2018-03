Domen Hafner pozitiven na dopinškem testu

Slovenski atlet in nekdanji kolesar Domen Hafner je padel na dopinškem testu, odvzetem po maratonu v Dubaju.

Ne. G.

Ljubljana - Hafner je pri 24-ih letih aktualni državni podprvak v polmaratonu, v zadnjih sezonah pa je treniral pod vodstvom Romana Kejžarja. Letos je januarja maraton v Dubaju končal na 17. mestu in s časom 2;22:16 le za slabi dve minuti zaostal za normo za evropsko prvenstvo v Berlinu.

Po prihodu v domovino iz Dubaja so mu odvzeli vzorec urina, ki je pokazal zlorabo prepovedane substance darbepoetin. Hafner je prejel štiriletno prepoved, zavrnil je test B vzorca in kršitev priznal. »Dva urinska vzorca, odvzeta po maratonu v Dubaju po prihodu v domovino 29. januarja, sta po poročilu s strani Mednarodne dopinške organizacije Wade akreditiranega laboratorija v Saibersdorfu vsebovala darbepoetin,« so zapisali v Sloado.

Hafner je 28. maja lani na 37. maratonu treh src v Radencih zasedel skupno tretje mesto (1:11:07) in s tem osvojil tudi naslov slovenskega prvaka v polmaratonu. Leta 2016 je aprila v Postojni zmagal med člani na slovenskem prvenstvu na 10.000 m (31:43,38), junija v Novi Gorci na 5000 m (14:54,54) na atletskem pokalu. Konec oktobra je bil tretji na 21. km na ljubljanskem maratonu (1:09:29).

Hafner je bil v mladinskih kategorijah član kolesarskega kluba Sava iz Kranja, a je leta 2012 kolo zamenjal za tek, najprej za rekreativnega, potem pa še za tekmovalnega. Po štiriletni prepovedi je njegova športna kariera bržkone končana.