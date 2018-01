Down Under: Ewan slekel Greipla (VIDEO)

J. P.

Stirling - V močni konkurenci, toda brez slovenske udeležbe, se je včeraj v Avstraliji začela jubilejna dvajseta izvedba kolesarske dirke Santos Down Under, na kateri lansko končno lovoriko brani domači as moštva BMC Richie Porte. Tudi sicer so bili avstralski tekmovalci doslej večinsko zmagovalci preizkušnje - doslej že kar dvanajstkrat, od tega štirikrat (med letoma 2006 in 2016) Simon Gerrans, ki je tudi najuspešnejši kolesar doslej na dirki, na kateri, kljub že 37 letom, nastopa tudi letos.

Potem ko se je včerajšnja uvodna etapa razpletla z zmago Lottovega Nemca Andreja Greipla, je moral že danes majico vodilnega predati Avstralcu Calebu Ewanu (Mitchelton-Scott), ki je imel najmočnejše noge v ciljnem šprintu na 148,6 kilometra dolgi progi med Unleyjem in Stirlingom. Najbolj mu je za vrat dihal moštveni kolega, Južnoafričan Daryl Impey, oba sta na čelu tudi v skupni razvrstitvi. Jutri čaka karavano 120,5-kilometrska tretja etapa med Glenelgom in Victor Harborjem.

IZIDI DRUGE ETAPE

1. Caleb Ewan (Avst, Mitchelton-Scott) 4;03:55

2. Daryl Impey (JA, Mitchelton-Scott)

3. Jay McCarthy (Avst, Bora-Hansgrohe)

4. Peter Sagan (Slk, Bora-Hansgrohe)

5. Nathan Haas (Avst, Katjuša-Alpecin) - vsi v času zmagovalca



SKUPNO (2/6)

1. (2.) Caleb Ewan 7;54:00

2. (16.) Daryl Impey + 0:10

3. (4.) Peter Sagan 0:12

4. (20.), Jay McCarthy - isti zaostanek

5. (6.) Nathan Haas 0:15