Drugič letos na vrhu, a tokrat v svojem slogu

Lodosa – Športni direktor Rogličeve ekipe Grischa Niermann je mislil povsem resno, ko je pred dirko napovedoval, da jih v Baskiji zanima le skupna zmaga. Dve drugi mesti sta Rogliča le še podžgali, da je v svoji paradni disciplini, kronometru, našel prestavo več in skočil na sam vrh. V skupnem seštevku mu je blizu le še Julian Alaphilippe, zato ima Roglič (vsaj) stopničke najbrž že v žepu.



Dirka po Baskiji za Primoža Rogliča ostaja povsem pri vrhu seznama najljubših dirk. Lani je z dvema etapnima zmagama in petim mestom v skupni razvrstitvi dokončno dobil mesto med najboljšimi, letos je na dirko prišel odločen, da domov odnese glavno nagrado. Med favoriti za zmago na kronometru je bil že na dirki Tirreno Adriatico, a se je moral zaradi težav s sedežem zadovoljiti z devetim mestom.



Čutil je težo pritiska



V Baskijo je prišel še bolje pripravljen in če sta bili dve drugi mesti prijetno presenečenje, je na kronometru štela le zmaga: »Vedel sem, da bodo vsi gledali le mene, saj sem bil blizu v skupni razvrstitvi in specialist za vožnjo na čas. Čutil sem res velik pritisk in čeprav je bil kronometer ravninski, je bilo zaradi vetra zelo težko.« Na progo se je v zeleni opravi podal kot predzadnji, v prvih štirih tehnično zahtevnih kilometrih je pridobival s tvegano linijo v zavojih, a je na vmesnem času po dobrih devetih kilometrih zaostajal za Remijem Cavagno in Vasilom Kiryienko. V drugi polovici 19,4 kilometre dolgega kronometra je močno pospešil in na cilju za devet sekund prehitel presenečenje dneva Patricka Bevina. Po izpolnjenem cilju mu je z ramen padlo veliko vreme: »Ko sem videl, da sem najhitrejši, sem si oddahnil, seveda sem bil zelo vesel.«



V kronometru prvič po juniju



To je bila njegova prva zmaga v klasični vožnji na čas po lanskem slavju na dirki po Romandiji, vmes je bil najhitrejši še na prologu nizozemskega ZLM Toura. Osnovno nalogo v Baskiji je z etapno zmago izpolnil in jo proslavil s svojim zdaj že prepoznavnim znakom – telemarkom na odru za zmagovalce, kot pritiče bivšemu skakalcu. Do včeraj vodilni Alaphilippe je prikazal enega svojih najboljših kronometrov v karieri in končal v deseterici, a za Rogličem pred zadnjima dvema etapama vseeno zaostaja za 34 sekund. Zasavec je bil na stavnicah prvi favorit za skupno zmago že pred dirko, po odličnem kronometru so njegove možnosti za uspeh še poskočile: »Ne smemo prehitevati dogodkov, čeprav sem v zelo dobrem položaju. Na začetku dirke sem dejal, da želim vsako etapo posebej odpeljati na polno in to mi zaenkrat uspeva. Ne bo lahko, a se res veselim zaključka dirke.«



Roglič je boljši hribolazec od Alaphilippa, a Francoz na kratkih in strmih vzponih zna izkoristiti svojo eksplozivnost, zato Rogliču v zadnjih dveh dneh ne bo lahko. Danes naj bi etapo zaznamovali ubežniki, v Katjuši po ovinkih napovedujejo, da bodo v boj za zmago poslali Simona Špilaka, favoriti za skupno zmago pa naj bi se še zadnjič pomerili v soboto. Čaka jih kar osem kategoriziranih vzponov, tudi zaključni prve kategorije na Usartzo z več kot 11-odstotnim povprečnim naklonom. Rogliču bodo morda še bolj kot Alaphilippe nevarni Bauke Mollema, Gorka Izagirre in Nairo Quintana, a vsi zaostajajo že več kot minuto in pol. Če Roglič ne bo imel velike krize ali smole z opremo, se mu nasmiha eden največjih uspehov v karieri.