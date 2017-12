Dumoulin bo branil zmago na Giru 

N. Gr.

Berlin - Nemška ekipa Sunweb bo načrte za naslednjo sezono razkrila na predstavitvi ekipe v nemški prestolnici 4. januarja, že zdaj pa je znano, da bo Tom Dumoulin branil zmago na dirki po Italiji. Dolgo se je ugibalo o nastopu Dumoulina na Giru, saj bi imel dobro priložnost za zmago tudi na francoskem Touru.

Nizozemski časopis De Telegraaf je danes objavil uradno izjavo ekipe, v kateri so potrdili, da bo Tom Dumoulin branil zmago v Italiji, kmalu zatem so na Twitterju to potrdili še prireditelji dirke po Italiji. V ekipi so dodali še, da bodo šele po Giru sprejeli odločitev, če bo Dumoulin nastopil tudi na dirki po Franciji.