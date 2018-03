Eugenia Bujak le za tremi Nizozemkami

J. P.

Waregem - Na drugi izvedbi enodnevne ženske kolesarske dirke Dwars door Vlaanderen v Flandriji je odlično nastopila tudi poljska predstavnica zaradi poškodb nekoliko zdesetkane slovenske zasedbe BTC City Ljubljana Eugenia Bujak. Zasedla je namreč četrto mesto, premoč pa priznala zgolj trem nizozemskim tekmovalkam.

Najbolje letos

Za 28-letnico, ki že peto leto nosi dres ljubljanske ekipe, je bila to najboljša uvrstitev v tej sezoni. Ciljno črto 118 kilometrov dolge proge med Tieltom in Waregemom je prečkala v času drugouvrščene Amy Pieters v skupinici, ki je zaostala za 55 sekund za prepričljivo zmagovalko, Sunwebovo kolesarko Ellen van Dijk, ki si je konkurenco že pokorila tudi pred mesecem ravno tako na belgijski dirki s štartom v Tieltu.

Hitra tudi nizozemska novinka

Barve BTC Cityja so danes zastopale še nizozemska novinka Maaike Boogaard, ki je bila na 16. mestu v večji zasledovalni skupini, ki je zaostala za debelo minuto in tri četrt, Hrvatica Mia Radotić, ki je na 88. mestu zamudila skoraj štiri minute, in Azerbajdžanka Olena Pavljuhina, ki je morala odstopiti.