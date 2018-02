Froome kljub dopinški senci odpira sezono

J. P.

London - Čeravno njegov dopinški primer z jemanjem salbutamola še ni doživel epiloga, se je štirikratni zmagovalec slovitega Toura, britanski kolesar Chris Froome, odločil, da bo novo tekmovalno sezono odprl prihodnji teden na dirki Ruta del Sol v španski Andaluziji, je navedbe tujih agencij povzela STA. V Nairobiju rojeni prekaljeni 32-letnik se je za preizkušnjo, na kateri si je pred tremi leti pokoril vso konkurenco, pripravljal v Južni Afriki.

Froome skupaj s skupino odvetnikov Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) še ni zadovoljivo pojasnil razloga za krepko povišano vrednost salbutamola, namenjenega zdravljenju astme, na dopinškem preizkusu v okviru Vuelte sredi lanskega septembra. Grozi mu suspenz, toda UCI očitno še ni določila roka, do katerega mora kolesar pojasniti zaplet. Nedavno so italijanski mediji poročali, da je Froome krivdo že priznal v izogib daljšemu suspenzu, kar pa je Otočan kategorično zanikal.

»Razumem, da moj primer sproža negotovst, a sem prepričan, da bomo ugotovili, kaj se je v resnici zgodilo. Razumem tudi, da se je pojavilo veliko odprtih vprašanj in različnih namigov. Upam, da javnost razume, da sem tudi sam omejen in ne smem povedati vsega, saj postopki potekajo. V mojem interesu je, da se zaplet čim prej reši,« je pojasnil dolgoletni član moštva Sky. Vodja ekipe Dave Brailsford je dodal, da je položaj zapleten in da si želi predvsem pošteno obravnavo, preden bo UCI sprejela končno odločitev.