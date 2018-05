Giro: Mohorič le enkrat doslej bolje, Polanc ob rojstnem dnevu v glavnini (VIDEO)

J. P.

Eilat - Ob slovesu od Izraela, ki je gostil uvodni del 101. izvedbe slovitega Gira, se je slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Merida) dokopal do svoje druge najboljše etapne uvrstitve na »italijanski pentlji«. Na tretji etapi, drugi zaporedni šprinterski, je na 229 kilometrov dolgi progi med Be'er Shevo in Eilatom zasedel trinajsto mesto in bil eden od skoraj stoterice, ki je po peturnem vrtenju pedalov ciljno črto prečkala v času zmagovalca. V skupni razvrstitvi je pridobil trinajst mest. V vodilni skupini je končal tudi Jan Polanc (UAE Emirates), ki je prav danes dopolnil 26 let, medtem ko je Mohoričev moštveni kolega Domen Novak v cilj prikolesaril pri repu uvrščenih z več kot petminutnim zaostankom.

Dennis ostal v rožnatem

Enako kot dan poprej se je še druge šprinterske zmage razveselil QuickStepov Italijan Elia Viviani, ki se je resda moral v zaključku umikati Ircu Samu Bennettu (Bora-Hansgrohe), ki ga je potisnil povsem k ogradi, kar pa 29-letnika ni zmotilo. »Po včerajšnji zmagi pritiska ni več. Danes se na začetku nisem počutil dobro, v nadaljevanju je bilo bistveno bolje. Na spomladanskih klasikah sem nabiral kilometrino na večjih razdaljah, šprint pa je bil po mojem okusu. Bennett je rinil vame, a sem ohranil mirno kri, imel močnejše noge od njega, ga obšel in zmagal. Svoje sem povedal na progi, o ostalem naj odločajo sodniki,« se je smejalo Vivianiju. Pred selitvijo v Italijo, četrta etapa bo v torek na 198 kilometrov dolgi progi med Catanio in Caltagironejem, je v rožnati majici ostal Avstralec Rohan Dennis (BMC), ki ima sekundo naskoka pred lanskim zmagovalcem, Sunwebovim Nizozemcem Tomom Dumoulinom.

IZIDI TRETJE ETAPE

1. Elia Viviani (Ita, QuickStep-Floors) 5;02:09

2. Sacha Modolo (Ita, EF-Drapac Cannondale)

3. Sam Bennett (Irs, Bora-Hansgrohe)

4. Jakub Mareczko (Ita, Willier Triestina-Selle Italia)

5. Danny van Poppel (Niz, LottoNL-Jumbo)

13. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Merida)

63. Jan Polanc (Slo, UAE Emirates) - vsi v času zmagovalca

173. Domen Novak (Slo, Bahrain Merida) + 5:15



SKUPNO (3/21)

1. (1.) Rohan Dennis (Avst, BMC)

2. (2.) Tom Dumoulin (Niz, Sunweb) 0:01

3. (4.) Jose Goncalves (Por, Katjuša-Alpecin) - isti čas

4. (5.) Alex Dowsett (VB, Katjuša-Alpecin) 0:17

5. (6.) Pello Bilbao (Špa, Astana) 0:19

43. (50.) Jan Polanc 0:57

52. (65.) Matej Mohorič 1:04

174. (168.) Domen Novak 8:15