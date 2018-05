Giro: Vivianiju etapa, Dennisu majica vodilnega (VIDEO)

Matej Mohorič in Jan Polanc sta drugo etapo 101. izvedbe kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalca.

J. P.

Tel Aviv - Tudi druga etapa 101. izvedbe slovite kolesarske dirke po Italiji je gostovala v Izraelu, na 167 kilometrov dolgi progi med Haifo in Tel Avivom pa se je najbolje znašel 29-letni QuickStepov Italijan Elia Viviani, ki je imel v ciljnem šprintu glavnine najmočnejše noge in se veselil druge etapne zmage na domači pentlji, prvo je vpisal pred tremi leti. Zanj je to že sedma letošnja zmaga, pred tem si je konkurenco med drugim pokoril v končni razvrstitvi preizkušnje po Dubaju.



Slovenca v glavnini

Viviani je za seboj pustil tudi rojaka Jakuba Mareczka, ki je poskusil s podaljšanim šprintom, toda neuspešno. Rumeno majico vodilnega je s tremi bonus sekundami Sunwebovemu Nizozemcu Tomu Dumoulinu, sicer lanskemu zmagovalcu, slekel 27-letni Avstralec Rohan Dennis (BMC), ki ima pred jutrišnjim nadaljevanjem na zadnji izraelski etapi na 229 kilometrov dolgi progi med Be'er Shevo in Eilatom sekundo naskoka. Dva slovenska predstavnika sta današnjo etapo končala v času zmagovalca, Matej Mohorič (Bahrain Merida) na 29., Jan Polanc (UAE-Emirates) pa na 77. mestu., medtem ko je Mohoričev moštveni kolega Domen Novak zamudil debelo minuto.

IZIDI DRUGE ETAPE

1. Elia Viviani (Ita, QuickStep-Floors) 3;51:20

2. Jakub Mareczko (Ita, Williers Triestina-Selle Italija)

3. Sam Bennett (Irs, Bora-Hansgrohe)

4. Niccolo Bonifazio (Ita, Bahrain Merida)

5. Sacha Modolo (Ita, EF Education First-Drapac Cannondale)

6. Clement Venturini (Fra, Ag2r)

7. Ryan Gibbons (JA, Dimension Data)

8. Manuel Belletti (Ita, Androni-Sidermec-Bottecchia)

9. Baptiste Planckaert (Bel, Katjuša-Alšpecin)

10. Jean-Pierre Drucker (Luks, BMC)

29. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Merida)

77. Jan Polanc (Slo, UAE-Emirates) - vsi v času zmagovalca

147. Domen Novak (Slo, Bahrain Merida) + 1:05



SKUPNO (2/21)

1. Rohan Dennis (Avst, BMC) 4;03:21

2. Tom Dumoulin (Niz, Sunweb) 0:01

3. Victor Campenaerts (Bel, Lotto Fix All) 0:03

4. Jose Goncalves (Por, Katjuša-Alpecin) 0:13

5. Alex Dowsett (VB, Katjuša-Alpecin) 0:17

6. Pello Bilbao (Špa, Astana) 0:19

7. Simon Yates (VB, Mitchelton-Scott) 0:21

8. Maximilian Schachmann (Nem, QuickStep-Floors) 0:22

9. Tony Martin (Nem, Katjuša-Alpecin) 0:28

10. Domenico Pozzovivo (Ita, Bahrain Merida) - isti čas

50. Jan Polanc 0:57

65. Matej Mohorič 1:04

168. Domen Novak 3:00