Italijani zmagujejo, Slovenci čakajo na priložnost

Ljubljana – Med tridnevnim gostovanjem Gira d'Italia v Izraelu so se italijanski kolesarji počutili kot doma, saj so v 2. in 3. etapi slavili dvojni zmagi. Veliki junak pa je bil Elia Viviani, ki je dobil šprinta v Tel Avivu in Eilatu. Štart rožnate dirke daleč od Apeninskega polotoka pa je navdušil tudi slovenskega selektorja Andreja Hauptmana, ki budno spremlja našo trojico v karavani Mateja Mohoriča, Jana Polanca in Domna Novaka.



»Grande partenza« (veliki štart) Gira 2018 tekmovalno ni prinesla senzacij, uvodno vožnjo na čas je dobil svetovni prvak v tej kolesarski disciplini Tom Dumoulin, oba šprinta pa Viviani, specialist za zaključne akcije, ki ima zdaj za pasom že 57 zmag med profesionalci. Zato pa je toliko več prahu dvignila lokacija. Prvič je ena od velikih treh tritedenskih dirk zapustila Evropo in zaradi občutljivih političnih razmer na Bližnjem vzhodu z odhodom v Izrael požela tudi pozive k bojkotu. Tudi v državi gostiteljici so nekateri vihali nosove zaradi visokih stroškov tridnevnega kolesarskega spektakla – 10 milijonov evrov je šlo v blagajno prirediteljev Gira, z zahtevnim varovanjem vred je strošek narasel na 34 milijonov evrov. A večinsko je bila kolesarska karavana dobro sprejeta, predvsem ob uvodnih etapah v Jeruzalemu in Tel Avivu se je ob cestah trlo gledalcev, le včeraj je na poti skozi puščavo Negev ponekod bilo videti več kamel kot gledalcev.



»Zadnja izraelska etapa je bila med daljšimi na letošnji dirki, vseskozi je bilo vetrovno. Naša prioriteta je bila podpora Domenicu Pozzovivu, z mislijo na skupno razvrstitev. V načrtu smo imeli, da bo v finalu šprintal Niccolo Bonifazio, a je ostal v ozadju, ko se je skupina razbila na veter. V zaključku nisem imel moči, da bi šprintal z najboljšimi. Za nas je bil začetek dober, ker je Domenico odpeljal odličen kronometer in si s tem priskrbel dobro izhodišče v skupnem seštevku. Giro se bo, ko se vrnemo v Italijo, zares začel. Čaka nas naporen teden, a se ga že veselimo,« je sporočil Mohorič, na 13. mestu včeraj najboljši Slovenec.



»Bal sem se, da bo, kot je bilo na svetovnem prvenstvu v Dohi, ko smo bili tam le udeleženci prvenstva in njihovi družinski člani. Prijetno sem bil presenečen, da je bilo v Izraelu veliko ljudi ob cesti. To je dobro za izraelsko ekipo, ki nastopa na Giru, in bržkone tudi za kolesarstvo, saj se govori, da naj bi Izraelci prevzeli licenco ekipe BMC. Sprememba je bila pozitivna, tekmovalci pa se kot profesionalci tako ali tako sprijaznijo z vsem. Nenazadnje je dirkanje po izraelskih cestah enako kot po italijanskih,« pa je o »izletu« karavane povedal Hauptman, za katerega pa Giro 2001 ob gostovanju v tujini vendarle ni bil enak kot drugi.



Giro v Sloveniji kot prelomnica



Tedaj je dve etapi gostila Slovenija, cilj 10. je bil v Ljubljani, štart 11. pa na Bledu. Hauptman je pred prihodom v Ljubljano dvakrat zasedel 3. mesto, doma si je želel vrhunec, a se je moral sprijazniti s 5. mestom. »Bil sem v zelo dobri formi, a tisti dan je šlo vse narobe. Bil sem izjemno motiviran, a po drugi strani sem čutil tudi težo odgovornosti. Sicer pa je bil obisk Gira takrat ena od prelomnic. Mediji so ga spremljali podrobneje, kot bi ga sicer, odtlej je kolesarstvo pri nas bolj prepoznavno,« se je v preteklost ozrl Hauptman, ki je minuli konec tedna dopolnil 43 let.



Sedanji rod slovenskih profesionalcev še ni dočakal priložnosti, da bi na Giru dirkal tudi doma, zato pa v zadnjih letih vztrajno nabira etapne zmage. Bo tak podvig slovenski trojici uspel tudi letos? »O konkretnih ciljih s fanti nismo govorili, Polanc je pomočnik Fabia Aruja, upam, da bo našel priložnost zase v kakšni gorski etapi. Podobno velja za Novaka in Mohoriča. Njun kapetan Domenico Pozzovivo je v vrhunski formi. Glede na to, kako je odpeljal uvodni kronometer, bo Bahrain močno krojil razplet dirke,« je »Hempi« še povedal o Giru, na katerem pričakuje oster boj za rožnato majico med Dumoulinom in Chrisom Froomom.



Na SP z najboljšimi



Hauptman je te dni z mislimi že pri svojem vrhuncu tekmovalnega leta, septembrskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Pred dnevi si je v družbi ta čas našega najbolj vročega kolesarja Primoža Rogliča ogledal traso. »Proga za cestno dirko je izjemno zahtevna, na njej šprinterji ne bodo imeli možnosti. Tudi pri nas bodo prišli v poštev le takšni kolesarji, ki bodo zmogli 260 kilometrov s 5000 višinskimi metri. Tudi sicer je trasa zelo specifična, na vsakem od krajših šestih krogov je 6,5 km vzpona, na koncu ciljnega kroga je tudi vzpon, v zadnjih 400 metrih s kar 20-odstotnim naklonom. Če pogledam po konkurenci, trasa ustreza Alejandru Valverdeju, Vincenzu Nibaliju, Julianu Alaphilippu, Kolumbijcem,« se na boj za mavrično majico pripravlja selektor, ki pa svojih »konjenikov« še ni izbral: »Na SP bodo šli tisti, ki bodo takrat najbolje pripravljeni, kapetan pa bo tisti, ki bo takrat najboljši.«