Jerman odličen tudi na Nizozemskem

N. Gr.

Goes - Odlična pomlad slovenskih kolesarskih reprezentantov do 23 let na klasikah se nadaljuje. Žiga Jerman je najprej dobil dirko Gent - Wevelgem, nato je Tadej Pogačar dirko po Flandriji do 23 let končal v prvi skupini, zdaj je Jerman nizozemski ZLM Tour končal na petem mestu. Vse tri dirke štejejo za Pokal narodov, kjer Slovencem letos kaže precej bolje kot v minulih sezonah.

»Dirka je bila hitra in nervozna. Imeli smo pokrit beg, v katerem je bil Jon Božič. Na polovici dirke sem padel in moral zamenjati kolo. Potem sem porabil veliko moči, da sem prišel nazaj. V sprintu mi je veliko pomagal Tadej Pogačar in sem mu zelo hvaležen za to. Za tretje, četrto in peto mesto je bil fotofiniš. Zmanjkala sta mi dva centimetra in na koncu sem bil peti, kar je vseeno lep rezultat. Počutim se vedno bolje, zato grem lahko z optimizmom in vnemo naprej,« je dirko opisal Jerman, to pomlad najboljši slovenski reprezentant med mlajšimi člani.

Šele drugo leto v U23, rezultati pa so že tu

Jermanovi rezultati so še toliko bolj posebni, ker je imel na začetku sezone nekaj težav z boleznijo, zato je kolesar Ljubljane Gusto Xaurum nekaj dirk na začetku sezone izpustil. Po zmagi v Wevelgemu se mu je odprlo, veseli pa tudi dejstvo, da večina slovenskih reprezentantov, tudi Jerman in Pogačar, v kategoriji do 23 let nastopata šele drugo leto in že zdaj premagujeta starejše in izkušenejše konkurente.

V prvi skupini sta nizozemsko dirko končala tudi Pogačar in Jon Božič, Luka Čotar in Matic Grošelj sta zaostala enajst sekund.