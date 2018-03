Jerman začinil super nedeljo

Ljubljana – Za slovensko kolesarstvo bi se pestra nedelja težko razpletla bolje. Matej Mohorič je odličen teden v Kataloniji končal z novo deseterico, Jan Tratnik je dobil kronometer na dirki Coppi e Bartali, Žiga Jerman pa je bil v dresu slovenske reprezentance najbojši na klasiki Gent-Wevelgem za kolesarje do 23 leta.



Osrednjo dirko minulega konca tedna so izvedli po poljih Flandrije med Gentom in Wevelgemom, ta je letos razveselila tudi slovenske navijače. Na eni od najbolj prestižnih enodnevnih klasik je bil Luka Mezgec na članski dirki dolgo v igri za zmago, na prvem mestu je bil še 500 metrov pred ciljem, a tokrat njegov rezultat žal ni bil v ospredju. »Tako dobro se na teh cestah nisem počutil še nikoli, a je bila cela taktika žal podrejena Trentinu. Brez težav sem ga vlekel in pokril dva napada, potem pa sem 500 metrov pred ciljem odnehal, ker je bil v dobrem položaju. Smo pač v profesionalnem svetu, kjer ne moreš delati, kar ti ustreza, sem imel pa danes noge tudi za šprint,« se je Mezgec sprijaznil z usodo in le od daleč pospremil nov vrhunski šprint Petra Sagana, s katerim je še tretjič v karieri slavil v Wevelgemu. Odlično delo Mezgeca ni bilo poplačano, saj je Matteo Trentin prišel le do sedmega mesta.



Zmaga v reprezentačnem dresu



Precej bolj veselo je bilo v slovenskem taboru dobro uro pred tem, saj je Žiga Jerman poskrbel za nov izjemen dosežek v dresu slovenske reprezentane. Na Gent-Wevelgemu za kolesarje do 23 let je pozabil na slab začetek sezone, kjer mu je načrte prekrižala tudi bolezen, in se veselil največje zmage v karieri. »Dobrih 60 kilometrov do cilja je pobegnila sedmerica, mi pa nismo imeli svojega kolesarja, zato sem jaz kot zadnji še ujel beg. Imeli smo okrog 45 sekund prednosti, na zadnjem vzponu se je skupina razbila, potem pa smo dva kilometra pred ciljem v ospredju ostali le še trije. Videl sem, da se nam zadaj bliža glavnina, zato sem šel na vse ali nič in pospešil 500 metrov pred ciljem, Francoz in Britanec sta se ravno toliko spogledala, da sem dobil nekaj metrov prednosti in uspel zmagati,« je pot do slavja na dirki, ki šteje tudi za pokal narodov opisal Jerman, nato pa sklenil: »Včasih potrebuješ tudi malo sreče, tokrat sem jo imel, zagotovo pa zmage ne bi bilo brez pomoči cele ekipe, ki je delovala izvrstno.«



Tratnik petič na vrhu



Pete zmage v profesionalni karieri se je razveselil tudi Jan Tratnik, ki je dobil kronometer na etapni dirki prve kategorije Coppi e Bartali: »Po ponesrečeni gorski etapi sem se osredotočil le na kronometer, imel sem dobre noge in izšlo se mi je. Lani sem napredoval v vožnji na čas, ta zmaga pa mi pomeni še več, saj sem zmagal pred očmi cele družine.« Odličen vikend za slovensko kolesarstvo je dopolnil Matej Mohorič, ki se mu je v Kataloniji zmaga sicer izmuznila, a je s sobotnim četrtim in z nedeljskim šestim mestom potrdil, da v pravem času prihaja v šampionsko formo.