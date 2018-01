Kolesarja QuickStepa na treningu zbil tovornjak

Laurens de Plus in Petr Vakoč sta na treningu doživela hudo nesrečo, zbil ju je tovornjak, huje jo je skupil Čeh.

N. Gr.

Johannesburg - Za Belgijca Laurensa de Plusa in Čeha Petra Vakoča se je sezona začela na najslabši možen način. Na treningu v Južni Afriki so imeli kolesarji QuickStepa prost dan, ob koncu treninga je Bob Jungels nekoliko zaostal, De Plus in Vakoč pa sta doživela bližnje srečanje s tovornjakom.

Domnevno jo je slabše odnesel obetavni češki tekmovalec, ki ima zlomljenih nekaj vretenc, zato ga bodo po hitrem postopku operirali. Belgijec, ki je padel in se poškodoval tudi na zadnji tekmi lanske svetovne serije po Lombardiji, ima nekaj modric, odrgnin, prejel naj bi udarec v predel pljuč in ledvic.

»Trening smo že končali, bil sem nekoliko stran od njiju. Tovornjaka nisem videl, kar naenkrat pa sem zaslišal trušč in videl sotekmovalca na tleh. Stekel sem do njiju, spregovorili smo nekaj besed, a ju nisem upal premikati. Neka gospa je poklicala zdravniško pomoč, v bolnišnico sta odšla skupaj z zdravnikom ekipe, upam, da bo z njima vse v redu in da bosta hitro spet na kolesu,« je iz Južnoafriške republike sporočil Jungels, ki pa ni navedel, kaj se je zgodilo z voznikom tovornjaka.

Petindvajsetletni Vakoč bi bil eden glavnih kandidatov za zmago na Ardenskih klasikah, a bo njegovo okrevanje trajalo več mesecev, tako da bo v najboljšem primeru izpustil celotno prvo polovico sezone, morda bo Vakoč prečrtal kar celo sezono z letnico 2018.