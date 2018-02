Kraljevska zadnja etapa okronala Valverdeja (VIDEO)

J. P.

Abu Dabi - Kraljevska peta, zadnja etapa kolesarske dirke Po Abu Dabiju, pisana na kožo hribolazcem, je povsem spremenila razmerja sil pri vrhu in za končnega zmagovalca okronala prekaljenega 37-letnega španskega asa Alejandra Valverdeja (Movistar), ki je napadal z osmega izhodišča, v dvoboju za zmago v ciljnem šprintu 199 kilometrov dolge proge pustil za seboj tudi Astaninega Kolumbijca Miguela Angela Lopeza, ki mu je edini lahko sledil, in tako v četrti izvedbi dirke poskrbel za prvi španski uspeh, na tronu je nasledil Portugalca Ruija Costo.

Mohorič pridobil 22 mest

Valverde, ki je po točkah zasedel drugo mesto za QuickStepovim Italijanom Elio Vivianijem, je tako že pri petih zmagah v sezoni. Preizkušnje so se udeležili tudi trije slovenski predstavniki, najbolje pa je z odločilno etapo s skoraj 11-kilometrskim zaključnim vzponom na Jebel Hafeet s povprečnim naklonom 6,6 odstotka opravil član Bahraina Meride Matej Mohorič na 42. mestu, skupno pa je pridobil kar 22 mest in končal kot 35., medtem ko je bil med mladimi kolesarji peti. Nastopila sta še njegov moštveni kolega Domen Novak (88.) in član Mitchelton-Scotta Luka Mezgec (67.).

IZIDI PETE ETAPE

1. Alejandro Valverde (Špa, Movistar) 4;38:47

2. Miguel Angel Lopez (Kol, Astana) - v času zmagovalca

3. Julian Alaphilippe (Fra, QuickStep-Floors) + 0:15

4. Rafal Majka (Pol, Bora-Hansgrohe)

5. Wilco Kelderman (Niz, Sunweb) - oba isti čas

42. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Merida) 4:26

77. Luka Mezgec (Slo, Mitchelton-Scott) 9:01

104. Domen Novak (Slo, Bahrain Merida) 10:30



SKUPNO (5/5)

1. (8.) Alejandro Valverde 16;00:11

2. (5.) Wilco Kelderman 0:17

3. (21.) Miguel Angel Lopez 0:29

4. (10.) Julian Alaphilipp 0:31

5. (16.) Rafal Majka 0:45

35. (57.) Matej Mohorič 5:42

67. (43.) Luka Mezgec 10:01

88. (75.) Domen Novak 12:12