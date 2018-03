Lampaert enako kot lani in kot še nihče pred njim (VIDEO)

J. P.

Waregem - Enodnevna belgijska kolesarska klasika Dwars door Vlaanderen je v preteklosti, po zaslugi drugo- (2013) oziroma tretjeuvrščenega (2014) Boruta Božiča, že imela tudi slovenski pečat, letos je bilo drugače, saj peterice naših zastopnikov v ospredju ni bilo. Božič je, enako kot Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in moštveni kolega pri Bahrainu Meridi Kristijan Koren, zaostal debelih šest minut in tri četrt, medtem ko sta David Per in Luka Pibernik, ki je bil vpleten v skupinski padec, predčasno kapitulirala.



Prvi z zaporednima zmagama

V zahtevnih razmerah ob močnih sunkih vetra in deževni pošiljki je imel v zadnjem delu 180-kilometrske proge med Roeselarejem in Waregemom najmočnejše noge QuickStepov domači as Yves Lampaert, ki je skupinico izzivalcev na čelu s Sunwebovim Nizozemcem Mikom Teunissenom pustil za seboj za dve sekundi in ponovil lansko zmago (to se ni pred njim posrečilo še nikomur na tej preizkušnji), obenem pa poskrbel, da so belgijski kolesarji na domači klasiki ostali nepremagani že četrto leto zapored.

IZIDI

1. Yves Lampaert (Bel, QuickStep-Floors) 4;09:40

2. Mike Teunissen (Niz, Sunweb) + 0:02

3. Sep Vanmarcke (Bel, EF-Drapac)

4. Edvald Boassoon Hagen (Nor, Dimension Data)

5. Mads Pedersen (Dan, Trek-Segafredo) - vsi isti čas

65. Luka Mezgec (Slo, Mitchelton-Scott) 6:47

67. Borut Božič (Slo, Bahrain Merida)

78. Kristijan Koren (Slo, Bahrain Merida) - oba isti čas

David Per (Slo, Bahrain Merida) odstopil

Luka Pibernik (Slo, Bahrain Merida) odstopil