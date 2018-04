Lance Armstrong jo je odnesel s petmilijonsko poravnavo

M. H.

Washington – Lance Armstrong je slavil svojo zadnjo zmago. Tako so mnogi sprejeli novico, da se je nekdanji ameriški kolesarski zvezdnik, nekdaj sedemkratni zmagovalec Tour de France, od leta 2013, ko je priznal uporabo nedovlljenih sredstev, pa eden najbolj razvpitih dopinških grešnikov na svetu, pogodil za plačilo 5 milijonov dolarjev odškodnine v primeru, ki bi ga lahko stal 100 milijonov dolarjev.

Toliko bi namreč lahko iztržila ameriška vlada, če bi dobila tožbo proti Armstrongu, ki je bil obdolžen goljufije in nenamenske porabe javnih sredstev. Glavni sponzor njegove ekipe je bila namreč ameriška pošta (US Postal Service), ki je Teksačanovi kolesarski zasedbi po zadnji pogodbi namenila 32,5 milijona dolarjev, po zakonu pa bi lahko zahtevala povrnitev trikratnika tega zneska.

A procesa, ki bi se moral z izbiro porotnikov začeti čez dva tedna, ne bo. Po mediaciji so se dogovorili za plačilo 5 milijonov dolarjev, Armstrong pa bo moral poravnati še 1,65 milijona dolarjev sodnih stroškov svojemu nekdanjemu moštvenemu kolegu Floydu Landisu, ki je v poravnavi sicer potegnil kratko. Kot dopinški skesanec in žvižgač je leta 2010 ovadil Armstronga in mu pripada do 25 odstotkov odškodnine. Prejel bo "le" 1,1 milijona dolajrev, čerpav bi jih lahko več kot 20.

»Vesel sem, da sem rešil spor z US Postalom. Še vedno verjamem, da tožba ni imela osnove in ni bila pravična. Po letu 2013 sem prevzel odgovornost za svoje napake in se poskušal za njih odkupiti. Za ekipo US Postal pa sem kot kolesar vozil predano in sem bil posebej ponosen, da sem na prsih nosil rdeče-belo-modrega orla, medtem ko sem tekmoval na Touru. Ti spomini so zelo resnični in mi pomenijo zelo veliko,« je v sporočilu za javnost zapisal Armstrong, ki je, potem ko je prebolel raka, postal rekorder po številu zmag na dirki po Franciji (osvojil jo je sedemkrat zapored med letoma 1999 in 2005), a so mu po priznanju sistematskega dopinga leta 2013 vse dosežke črtali.