Lappartient: Primer Froome verjetno brez epiloga pred Girom

A. V., STA

Rim - Predsednik Mednarodne kolesarske zveze (Uci) David Lappartient je za italijansko La Gazzetto dello Sport povedal, da dopinški primer britanskega zvezdnika Chrisa Frooma verjetno ne bo dobil epiloga pred prvo letošnjo tritedensko dirko po Italiji. Lappartient je sicer pričakoval, da bo primer dobil epilog do začetka Gira 4. maja.

Britanec je septembra med etapo na dirki po Španiji, ki jo je zmagal, oddal pozitiven dopinški vzorec. Izsledki testa na vzorcu urina s 7. septembra so pokazali, da je imel Britanec v telesu previsoko vsebnost salbutamola, ki se uporablja pri zdravljenju astme. Po predpisih Svetovne protidopinške organizacije (Wada) lahko športnik zaužije 1000 nanogramov salbutamola na mililiter krvi, Froome pa je dovoljeno količino presegel za več kot še enkrat.

Novica o oddanem pozitivnem testu je v javnost prišla decembra, usoda britanskega zvezdnika pa je od takrat zavita v tančico skrivnosti. Froome z ekipo skuša dokazati, da ni kršil protidopinških predpisov. Iz dirk ga ni izločila njegova ekipa, tudi Uci mu ni izrekel suspenza. Pozvala ga je, da pojasni, zakaj takšne vrednosti salbutamola.

Froome je že lani napovedal, da bo nastopil na letošnjem Giru in napadal skupno zmago.

"Kdaj se bo končalo? Če sem iskren, ne vem. Upam, da čim prej. Rekel sem, da si želim rešitve pred Girom, toda mislim, da to ni možno. Pritiskamo nanj in na ekipo. To je najbolje zanj, za ekipo, organizatorje dirk in Uci. Toda govora je o tehničnih težavah. Primer ni enostaven," je dejal Lappartient.

"Postopek je dolg, odgovoriti je treba na vprašanja, preučiti dokumente. Obe strani imata vplivne odvetnike, zato je primer tako zapleten. Sam nisem pooblaščen, da veliko komentiram. Zaradi spoštovanja pravil Mednarodne protidopinške agencije," je nadaljeval prvi mož Ucija.