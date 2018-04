Le sekundo oddaljen od vrha

Fribourg – Po rumeni majici v Baskiji je le malo zmanjkalo, da bi se Primož Roglič na dirke vrnil z novo zmago. V Romandiji so kolesarji najprej opravili s štiri kilometre dolgim prologom, na katerem je veljal za enega od favoritov, odlično formo je potrdil s tretjim mestom.



Dirka po Romandiji spada med najbolj prestižne enotedenske dirke kolesarskega koledarja, Roglič pa je v švicarskih gorah že lani dokazal, da mu je zelo zahteven teren pisan na kožo. Dobil je zaključni kronometer in v skupnem seštevku stopil na stopničke, boljša sta bila le Richie Porte in Simon Yates.



Letos je na dirko prišel povsem neobremenjen, saj je v Baskiji izpolnil glavni cilj sezone z zmago na enotedenski dirki svetovne serije. Zadnji dan v Španiji je začel s padcem, odrgnine in bolečine pa niso izginile niti med krajšim odmorom pred štartom v Romandiji. Zato se je previdno izognil napovedim o skupni zmagi, a mu po letošnji seriji dobrih rezultatov vloga favorita ni ušla.



Na kratkih prologih se za vrh vedno bori mešanica šprinterjev in specialistov za vožnjo na čas, tokratni v mestnem jedru Fribourga je bil zaradi serije tehnično zahtevnih zavojev, spusta in vzpona še bolj nepredvidljiv. Le nekaj minut pred Rogličevim prihodom v cilj je najboljši čas postavil Michael Matthwes, Zasavec mu je dihal za ovratnik, na koncu je bil le za sekundo prekratek za tretjo letošnjo zmago, za drugim Tomom Bohlijem je zaostal pičlo tisočinko.



Danes prvi test v gorah



Že danes je pred kolesarji prva razgibana etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi, dva druge kategorije sta na sporedu v zadnjih 40 kilometrih. Do večjih razlik v skupnem seštevku naj ne bi prišlo, bo pa zagotovo kdo od favoritov na zahtevni trasi zašel v težave. Druga etapa bo v znamenju šprinterjev, petkova vožnja na čas pa je Rogliču pisana na kožo. Dolga je le slabih deset kilometrov, cesta se nenehno vzpenja, s skupno več kot 700 metri višinske razlike pa gre pravzaprav za gorski kronometer. Glede na letošnjo formo bo Rogliča zelo težko premagati, o skupnem zmagovalcu pa bo odločala peklenska četrta etapa s tremi vzponi prve in dvema druge kategorije ter dolgim spustom v cilj.



Glavni tekmeci kapetana Lotta naj bi bili lanski zmagovalec Richie Porte, Geraint Thomas, Egan Bernal in brata Izagirre, iz ozadja bo zagotovo presenetil še kdo. Morda tudi Simon Špilak, ki letos še ni pokazal pravega obraza, na prologu pa je zaostal le za 20 sekund in ostal v igri za visoka mesta. Dirko po Romandiji leta 2010 je že dobil, trikrat je v Švici stopil na najvišjo stopničko v posameznih etapah in če bo kolesarje tako kot lani tudi letos presenetil sneg, bo Špilak zagotovo pri vrhu.



Slovenija ima na dirki še Kristijana Korena, ta bo eden ključnih mož na ravninskih delih v ekipi Bahraina. Primorec bo poizkušal čim bolj olajšati delo bratoma Izagirre v lovu na stopničke.