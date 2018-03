Matej Mohorič z vrtoglavim spustom do zmage na GP Larciano (VIDEO) 

Larciano - Enodnevna dirka GP Larciano poteka v domačem kraju Giovannija Viscontija in ima že nekaj let status ekstra kategorije, zato je bil Visconti po včerajšnjem petem mestu zelo motiviran, da se pred domačimi navijači predstavi v čim boljši luči.

A je tokrat v ospredje stopil njegov ekipni kolega Matej Mohorič, ki iz Abu Dabija ni prišel najbolj zadovoljen s svojo formo, na italijanskih tleh pa so se njegove noge začele vrteti s polno paro. »Moram biti zadovoljen s prikazanim, a me čaka še veliko dela do dirke po Italiji, da pridem v pravo formo. Glede na dogajanje in smolo nekaterih sotekmovalcev moram biti kar zadovoljen z doseženim,« je povedal po 11. mestu na makadamskih cestah dirke Strade Bianche.

Matej Mohorič po dirki Strade Bianche. Foto: Bettini

Že dan kasneje je bil Mohorič še veliko bolj uspešen. Šest kilometrov pred ciljem skoraj 200 kilometrov dolge dirke se je pridružil vodilni četverici, tri kilometre kasneje pa se je odločil, da bo preizkusil pripravljenost svojih nog in še enkrat napadel. Na spustu se je v svojem značilnem položaju, poimenovanem »žuželka«, sam odpeljal ciljni črti naproti in na koncu ohranil tri sekunde prednosti pred zasledovalci.

»Dirka je bila cel dan precej hitra, najprej smo prevozili štiri kroge po ravnini, nato pa še štiri na vzponu. Na klancu se je naredila selekcija, v ospredju je ostala deseterica z Domnom Novakom, takoj zadaj sem bil tudi jaz,« je za Delo iz Italije sporočil Mohorič in nadaljeval: »V položnejšem drugem delu vzpona smo ujeli prvo deseterico, želeli smo Viscontija pripeljati do šprinta, a je nato napadel Majka, jaz pa sem mu sledil in znašel sem se v ospredju. Malo pod vrhom sem šel na čelo, da sem spust lahko začel kot prvi, saj sem vedel, da imam tako nekaj možnosti. Nato pa sem na ovinkih dobil manjšo prednost in jo uspel zadržati tudi na zadnjih dveh kilometrih ravnine. Predvsem sem vesel, da smo uspeli kronati odlično delo cele ekipe.«

Prvič v dresu Bahrain Meride in četrtič v profesionalni karieri je zmagoslavno dvignil roki v zrak, za zmago na GP Industria & Artigianato, kot se uradno imenuje dirka, pa je Mohorič prejel 200 točk za lestvico Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Zmaga na dirki ekstra kategorije je eden največjih uspehov v Mohoričevi profesionalni karieri, lani je Podbličan dobil tudi etapo na dirki po Španiji. Pred sezono se je iz ekipe UAE Emirates preselil k Bahrain Meridi in že na prvih dirkah opravičil zaupanje ekipe. V naslednjih dneh se vrača v Francijo na trening, naslednjič bo dirkal na dirki po Kataloniji.

Zadnji kilometri dirke GP Larciano: