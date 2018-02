Mezgec že na uvodu zelo blizu zmage

Valencia - Etapna dirka po Valencii je prva večja etapna dirka sezone, na njej z dirkanjem v letu 2018 začenja tudi šest slovenskih kolesarjev. Luka Mezgec je prevzel breme prvega šprinterja ekipe Mitchelton Scott, že pred dirko je bil Kranjčan optimističen.

»Valenciana je prva dirka sezone v Evropi za celo ekipo. V Španiji smo imeli zelo dober trening kamp, še pred tem sem dobro treniral doma in mislim, da dobro pripravljen prihajam na dirko. Najprej si želim ujeti tekmovalni ritem in v pelotonu spet dobiti pravo samozavest, prepričan pa sem, da se bodo noge iz etape v etapo vrtele bolje,« je zimske priprave in trenutno formo opisal Mezgec.

Sodeč po prvi etapi je v Španijo prišel s pravimi šprinterskimi občutki. V zaključku je Nizozemec Danny van Poppel silovito pospešil in hitro dobil nekaj metrov prednosti, v finišu se mu je lahko približal le Mezgec, a je bil van Poppel za prvo zmago sezone vendarle premočan.

Drugo mesto je dobra popotnica za naslednje etape zahtevne dirke, na kateri je Primož Roglič lani trikrat končal med peterico najhitrejših v etapi. Jan Tratnik je prvo etapo končal na 26. mestu s tremi sekundami zaostanka, z istim časom je kot 29. končal Luka Pibernik, Roglič (31.) je bil sekundo počasnejši, Marko Kump in Domen Novak pa sta končala nekoliko bolj v ozadju.

Jutri kolesarje v Valencii čaka precej bolj razgibana etapa, kjer se bo za zmago v šprintu najbrž pomerila manjša skupina kolesarjev, Mezgeca pa čaka veliko dela, če bo želel čez vzpone priti z najhitrejšimi. Lani je na takšnih terenih blestel Tratnik, ki je tudi na dirko v Valencio prišel kot kapetan ekipe CCC Sprandi-Polkowice.