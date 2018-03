Mia Radotić po padcu v bolnišnici

J. P.

Dwingeloo - Na enodnevni ženski kolesarski dirki na Nizozemskem, Drentse Acht van Westerveld, je na 143,4 kilometra dolgi progi tekmovala tudi zasedba ljubljanskega BTC Cityja, najuspešneje pa Rusinja Anastazija Jakovenko, ki je na 36. mestu za najhitrejšo zaostala 23 sekund, zmagala pa je na dveh letečih ciljih. Azerbajdžanka Olena Pavljuhina je zamudila debele štiri minute in bila 93., v isti skupini je bila tudi Nemka Corinna Lechner (105.), medtem ko je Nizozemka Maaike Boogaard zasedla zadnje, 121. mesto (+ 6:45).

Prva zmaga Američanke

Med 28 kolesarkami, ki cilja na živčni dirki s precej padci niso videle, sta bili tudi Tanja Elsner in Hrvatica Mia Radotić, ki jo je skupila najhuje med vsemi, prepeljati so jo morali v bolnišnico na slikanje glave. Tudi Jakovenkovi, ki je v zadnjem krogu ostala v vodilni skupini, je padec dva kilometra pred ciljem preprečil še boljšo uvrstitev. Zmage, prve v sezoni in tudi karieri, se je veselila 23-letna Američanka Alexis Ryan (Canyon SRAM), ki je imela največ moči v ciljnem šprintu dvajsetčlanske skupine. Jutri se bo nadaljeval ženski WorldTour z drugo dirko v seriji, Ronde van Drenthe.