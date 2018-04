Milijonski proračun izpolnil veliko željo

Ljubljana – Jubilejna 25. obletnica slovenske pentlje dobiva pravo podobo. Prirediteljem je dirko uspelo podaljšati na pet dni, zaključila se bo z vožnjo na čas, na štartu pa bo rekordnih sedem ekip svetovne serije. Dirko bo spet prenašal Eurosport, v zvezdniški zasedbi prednjačijo Primož Roglič, Marcel Kittel in Mark Cavendish.



Na cilju lanske dirke po Sloveniji v Novem mestu je direktor dirke Bogdan Fink priznal, da si v naslednjem letu najbolj želi dodaten dan in vožnjo na čas. Prireditelj je s pripravo etap začel že jeseni, televizijski prenos na Eurosportu in nacionalni televiziji je k sodelovanju pritegnil več kot 30 občin in Finkov načrt je postal realen: »Oblikovali smo traso, ki je lepa, naša in slovenska. Proračun je bil velik zalogaj, saj je dodatni dan dirke povečal stroške zaradi televizijskega prenosa, ki letos stane 590 tisoč evrov. Skupno se proračun dirke giblje okrog milijona.« Ob 25. obletnici dirke, ki je nastala v čast samostojni državi, bo prva etapa med Lendavo in Mursko Soboto prvič obiskala tudi Madžarsko.



Letos bo na štartu 21 ekip, med njimi tudi sedem ekip svetovne serije. Prihajajo Bora Hansgrohe, Bahrain Merida, Mitchelton Scott, Katjuša, EF-Drapac (bivši Cannondale), Dimension Data in nizozemski LottoNl-Jumbo s Primožem Rogličem. »Na zmago iz leta 2015 me veže ogromno lepih spominov, to je bil nekako začetek moje kariere in če lahko s svojim nastopom pripomorem k promociji Slovenije, je to še toliko bolje. Dirka se bo stopnjevala od prvega do zadnjega dne, ko bo kronometer odločil boj za zeleno majico. Zmagal bo lahko le kompleten kolesar,« pravi zmagovalec dirke po Baskiji. Za zeleno majico se bo pomeril z lanskim zmagovalcem Rafalom Majko, ki bo prvo ime Bore, prihajata tudi Marcel Kittel in Mark Cavendish.

Etape in nekdanji zmagovalci dirke po Sloveniji. Foto: Delova infografika

Kraljevska etapa v Alpah



Prvo dejanje v boju za skupno zmago bomo spremljali v tretji etapi na Celjski koči in Celjskem gradu, odločala pa bo sobotna kraljevska etapa z vzponi na Jezersko, Pavličevo sedlo in Črnivec ter ciljem v Kamniku. Dirka se bo namesto s šprintom na novomeškem Glavnem trgu zaključila z 22 kilometrov dolgo razgibano vožnjo na čas od Trebnjega do Novega mesta. Fink je ponosen, da bo Slovenija med 13. in 17. junijem spet gostila najboljše kolesarje sveta: »Takšne zasedbe v Sloveniji še ni bilo, boljše konkurence na dirki prve kategorije praktično ne bi mogli imeti.«