Mohorič med zvezdniki, pred Adrio Mobil in Ljubljano Gusto Xaurum velik izziv

Zagreb - Vse je pripravljeno za začetek četrte dirke po Hrvaški, ki je v letošnji sezoni vnovič naredila velik korak naprej. Prirediteljem je uspelo dirko povzdigniti na raven ekstra kategorije, a na Hrvaško vseeno prihajajo le tri ekipe iz svetovne serije. Šestdnevna preizkušnja na Hrvaškem bo tudi eden od vrhuncev sezone za slovenski Adrio Mobil in Ljubljano Gusto Xaurum, ki dirko vseeno pričakujeta brez strahu pred slovitimi tekmeci.

»Mislim, da je Dirka po Hrvaški najtežja dirka, kar jih bomo letos vozili... Etape so zelo dolge in zelo težke. Veliko se bo odločilo že na tretji etapi s ciljem na Svetem Juretu, na peti dan dirke pa bomo dobili potrditev zmagovalca. Osebno sem se pripravil 'skoraj' kakor sem si želel, a na dirki se bo videlo, če je bilo dovolj. Zame je to domača dirka in motivacije mi ne manjka, kaj več pa si ne upam napovedati,« pravi kapetan Adrie Radoslav Rogina, ki bo na domači dirki še posebej motiviran.

Novomeščani so imeli veliko smole, saj se je na treningu pred dirko poškodoval letos prvi mož ekipe Dušan Rajović, ki bi bil nevaren v šprinterskih etapah. »Poškodba Rajovića bo zelo vplivala na cilje naše ekipe, saj sedaj nimamo kolesarja, ki bi se kosal z najboljšimi šprinterji na dirki, zato nam ostaja edino boj za čim višja mesta v skupni razvrstitvi. Največ pričakujem od stare garde - Rogine, Jureta Golčerja in Janija Brajkoviča,« je cilje Adrie pred dirko opisal trener Srečko Glivar.

Etape dirke po Hrvaški. Foto: Tour of Croatia

Ljubljančani v boj za belo majico

Če Novomeščani stavijo na izkušnje, bo pri Ljubljani Gusto Xaurum v ospredju mlada garda na čelu s Tadejem Pogačarjem in Žigo Jermanom, ki to pomlad dirkata izvrstno. Jerman je v soboto dirko ZLM Tour za Pokal narodov končal na petem mestu, Pogačar pa tako ali tako sodi med najbolj obetavne mlade hribolazce na svetu.

»Zelo veseli smo, da smo dobili povabilo na dirko ekstra kategorije, to je za nas uspeh, še preden se je drika sploh začela. Za naše fante bo izziv dirkati z velikimi imeni iz svetovne serije, etape bodo dolge in zahtevne. Na dirko gremo popolnoma obremenjeni, vsak dober rezultat bo za nas dosežek. Poizkušali se bomo boriti za belo majico najboljšega mladega kolesarja, predvsem pa gremo na Hrvaško po izkušnje,« je cilje svoje ekipe opisal direktor Tomaž Poljanec.

Mohorič med zvezdniki dirke

Na predvečer dirke so prireditelji pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri sta bila med povabljenimi kolesarji tudi Rogina in Matej Mohorič, ki bo skupaj z Domnom Novakom branil slovenske barve v Bahrain Meridi. Odlično sem pripravljen, nestrpno pričakujem predvsem gorske etape in zahtevne spuste, na katerih vidim svojo priložnost. Tudi zadnja etapa do Zagreba bo gotovo težka in zanimiva, pred dirko pravi Mohorič, ki se približuje največjemu cilju sezone - dirki po Italiji.

Odločitev o zmagovalcu v soboto

Dirka bo tokrat še nekoliko težja kot v minulih sezonah, prvi test pripravljenosti kandidatov za skupno zmago bo v tretji etapi, ki se bo končala z zahtevnim vzponom na Sv. Jure. Kraljevska etapa bo sobotna, tako kot v minulih letih se bo končala s ciljnim vzponom na Učko, ki bo že dal odgovor o skupnem zmagovalcu dirke, saj se kljub razgibani zadnji etapi v nedeljo pričakuje odločitev v šprintu.

Slovenske barve bosta branila tudi Jan Tratnik in Marko Kump, predvsem Tratnik je to pomlad v odlični formi, zmagal je na kronometru dirke Coppi&Bartali ter na Volti Limburg, na Hrvaškem pa cilja predvsem na zadnjo etapo, saj profil v mnogočem spominja na profile Ardenskih klasik, kjer se Tratnik počuti najbolje.

Kolesarje boste vnovič lahko spremljali tudi v televzijskem prenosu na Eurosportu.