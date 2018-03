Mohorič odličen teden končal s šestim mestom

Skupno je dirko končal na 20. mestu, za zmagovalcem je zaostal tri minute in 43 sekund. Med mladimi kolesarji je bil na osmem mestu.

A. V., STA

Barcelona - Slovenski kolesar Matej Mohorič je tudi zadnjo, sedmo etapo dirke po Kataloniji prevozil v slogu prejšnjih, še šestič se je uvrstil med najboljših deset. Tokrat je kolesar Bahrain Meride zasedel šesto mesto, z zaostankom 18 sekund je prišel v cilj 154,8 kilometra dolge etape v času tretjeuvrščenega Francoza Pierra Latoura.

Skupno je dirko končal na 20. mestu, za zmagovalcem je zaostal tri minute in 43 sekund. Med mladimi kolesarji je bil na osmem mestu.

Etapo je s pobegom v zadnjih kilometrih dobil Britanec Simon Yates (Michelton-Scott), pet sekund za njim je zaostal Španec Marc Soler.

Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal španski veteran Alejandro Valverde (Movistar), do zadnje etape drugouvrščeni Kolumbijec Egal Bernal pa ni imel sreče, saj je padel, tako da je moral drugo mesto prepustiti rojaku Nairu Quintani, ki je za Valverdejem zaostal 29 sekund, Latour, ki je osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, pa je na tretjem mestu zaostal 47 sekund.

Sedemintridesetletni Valverde je dirko po Kataloniji dobil tretjič, z dvema etapnima zmagama je še enkrat dokazal, da je lanska težka poškodba, na Touru si je zlomil pogačico, povsem zaceljena in pozabljena. Letos je kolesar Movistarja že dobil večdnevni dirki po Valenciani in po Abu Dabiju. Skupno ima že 116 profesionalnih zmag.

Mohoričev rojak in moštveni kolega Domen Novak je etapo končal na 109. mestu, njegov zaostanek je znašal devet minut in 54 sekund, v skupnem seštevku pa je bil 107., zaostal je 51 minut in 55 sekund.