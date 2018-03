Mohorič se je veselil zmage, a prekmalu (VIDEO)

L. Z., STA

Barcelona - Slovenski kolesar Matej Mohorič je bil na dirki po Kataloniji po slabši predstavi v četrti etapi v peti, 212,9 kilometra dolgi etapi od Llivie do Vielhe Val d'Arana spet odličen. Zasedel je tretje mesto, za deset sekund sta ga premagala ubežnika zmagovalec, Kolumbijec Jarlinson Pantano (Trek Segafredo), in Norvežan Vegard Stake Laengen.

Kljub odlični etapni uvrstitvi se Slovenec, kolesar ekipe Bahrain Merida, ni vrnil v sam vrh skupne razvrstitve, saj so najboljši v cilj prišli tik za njim, vrstni red se ni spremenil. Vodilni Španec Alejandro Valverde je bil osmi, pred Kolumbijcema Eganom Arleyjem Bernalom in Nairom Quintano ima 16 oziroma 26 sekund prednosti.



Mojster vožnje navzdol

Mohorič je v Pirenejih spet pokazal svoje sposobnosti v vožnji navzdol. Na zadnjem spustu se je odlepil od glavnine, prehitel nekaj ubežnikov, druge ujel, na cilj prišel pred njo in zmagoslavno dvignil roke. Mislil je, da je zmagal, a ni, saj sta pred njim v cilj prišla člana ubežne skupine, ki je najprej štela 15 kolesarjev, nato pa se je začela manjšati, na koncu sta bila pred glavnino le dva.



»Imel sem stik z našim avtomobilom, a je bil ta preslab, saj je dobro vezo onemogočil veter. Tako nisem vedel, da sta bila dva pred mano. Ko sem ugotovil, da nisem zmagal, me je bilo najprej malo sram, a sem se hitro potolažil, taka stvar se lahko zgodi vsakomur. Je pa jasno, da mi ni bilo vseeno, saj v kolesarstvu šteje le zmaga, tretje mesto ji ni niti blizu,« je dejal Mohorič, ki v zaključku ni imel namena napasti.





»Z napadom nisem želel pripeljati koga do ubežnikov, saj je naša ekipa imela v begu Giovannija Viscontija. Šele na koncu, ko sem videl, da jih lahko ujamem sam, sem pospešil,« je taktiko obrazložil Gorenjec in se z mislimi vrnil tudi dan nazaj, ko je v skupnem seštevku nazadoval na 34. mesto.



Prvi cilj je Giro



»Na predzadnjem klancu sem se odlično počutil, na spustu sem se odločil za napad. A težka etapa je pustila posledice, pred zadnjim vzponom so mi ponagajali krči, tako da so me najboljši ujeli ter na vzponu tudi premagali. A na koncu sem bil vseeno zadovoljen, saj je etapa pokazala, da smo na pravi poti. Moj prvi cilj je Giro, do takrat lahko še marsikaj popravim,« je optimistično razpoložen Mohorič.

»Odlično sva sodelovala. Spust je bil vratolomen, izredno hiter in tehničen. Vesel sem, da sem imel soubežnika do konca, še bolj vesel pa, da sem ga na koncu premagal,« je po zmagi v etapi s tremi gorskimi cilji dejal zmagovalec Pantano.

Na vzponih so se sicer vrstili napadi, a Valverde se ni dal streti. Njegovi tekmeci upajo, da bo v soboto, ko bo na sporedu zadnja zahtevnejša etapa, drugače. »O naši taktiki se bomo odločali jutri. Napovedano je slabo vreme, tako da se zna zgoditi, da bodo organizatorji etapo skrajšali, tako da zdaj o taktiki še ne moremo govoriti,« za soboto noče še ničesar napovedovati Mohorič.

Domen Novak (Bahrain Merida) je zaostal 13 minut in 33 sekund in zasedel 142. mesto, Grega Bole pa je dirko končal že predvčerajšnjim.