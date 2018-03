Mohorič v Kataloniji spet napadal, zmagal je izjemni Valverde

La Molina - Kraljevska etapa v Kataloniji je bila hkrati tudi edina, ki je ponujala možnosti za večje razlike v skupnem seštevku. Matej Mohorič je bil po treh etapah v deseterici, v katalonskih gorah pa ga je čakal pravi preizkus forme.

Na vrhu predzadnjega vzpona se je odločil, da na spustu preveri znanje tekmecev in se v svojem značilnem položaju žuželke odpeljal takoj na začetku spusta. Najprej je ujel in prehitel Estebana Chavesa, nevarnost pa je prepoznal tudi Alejandro Valverde, a stika z Mohoričem ni ujel.

Slovenski kolesar, ki je na začetku sezone v izvrstni formi, si je nabral že minuto prednosti pred glavnino, a ga je čakalo še dolgih 11 kilometrov vzpona prve kategorije na La Molino. Mohorič se ni predal, a ko sta iz ozadja napadla Marc Soler in Pierre Latour, je bilo hitro jasno, da 23-letni Gorenjec tokrat ne bo zdržal z najboljšimi.

Balaverde se ne ustavlja

Začela se je mala šola kolesarstva, v kateri so glavno vlogo odigrali kolesarji Movistara. Soler, Nairo Quintana in Alejandro Valverde so zvito uporabili številčno premoč, se najprej znebili Latoura, v zaključku pa z napadi utrudili šele 21-letnega Kolumbijca v dresu Skya Egana Bernala, ki je v šprintu moral priznati premoč zeleni puščici (balaverde) Alejandru Valverdeju.

»Na spustu je bilo zelo hladno, zato sem prekinil napad in raje počakal na vzpon. Ekipi se lahko le zahvalim, to je bila predstava za čisto desetko in če imaš takšno pomoč, potem je veliko lažje v zaključku dokončati delo in zmagati,« se je Špancu in Kolumbijcu priklonil Valverde, ki pri 37-ih letih sploh ne kaže znakov staranja.

Španec vodi tudi v skupnem seštevku, Mohorič pa je do cilja precej zaostal in zdrsnil iz deseterice. Do konca dirke World Toura so še tri etape.