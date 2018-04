Na Franji odslej še Barjanka

Ljubljana – Maraton Franja BTC City bo ljubiteljem vrtenja pedal ponudil še eno doživetje med bogatim tridnevnim kolesarskim festivalom, ki bo letos na sporedu od 8. do 10. junija. Dolgemu (156 km) in kratkemu maratonu (97 km), vožnji na čas (22 in 44 km), družinsko-šolskemu maratonu (25 km) in otroški preizkušnji (1,5 km) se bo pridružila še 83 km dolga Barjanka.

Ta bo potekala po rekreativnim kolesarjem iz Ljubljane in okolice dobro znanih cestah po Ljubljanskem barju. Udeleženci bodo štartali v soboto, 9. junija, ob 8. uri na Kongresnem trgu, pot pa jih bo po asfaltiranih in makedamskih poteh do cilja v BTC Cityju vodila čez sedem občin – MO Ljubljana, Log - Dragomer, Brezovica, Borovnica, Škofljica, Vrhnika in Ig. Ob krstni izvedbi bo Barjanka netekmovalne narave, karavana se bo ustavila v Borovnici, pri Podpeškem jezeru in na Igu, kjer se bodo kolesarji lahko okrepčali in seznanili z bogato kulturno dediščino ter lokalnimi znamenitostmi. »Radi sodelujemo v projektih, ki združujejo skrb za naravo, kulturno dediščino, trajnostni razvoj in šport. Barjanka je dobrodošla pridobitev, naš cilj pa je, da postane prepoznaven sestavni del Franje,« je na predstavitvi v Botaničnem vrtu povedal predsednik uprave BTC in organizacijskega odbora Franje Jože Mermal.

Če se bodo udejanili načrti prirediteljev, bo Barjanka prihodnje leto tudi »dirka«, ena od etap tridnevne Franje, za katero bodo šteli še rezultati petkove vožnje na čas in nedeljskih dolgega ter kratkega maratona.