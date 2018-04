Na koncu čas za staro gospo

Liege – Marčevski uvod v klasike z dirko Milano – Sanremo je le še oddaljen spomin, najbolj pester mesec kolesarskega koledarja pa zaokroža najstarejša klasika Liege – Bastogne – Liege. Stara gospa, kot ji pravijo v Belgiji, bo tudi tokrat nekaj posebnega, v ospredju pa bo lov Alejandra Valverdeja na rekord Eddyja Merckxa.



Dirko Liege – Bastogne – Liege so prvič organizirali že leta 1892 in je najstarejša med petimi velikimi klasikami, zato je dobila vzdevek stara gospa. S 4500 višinskimi metri najbolj hribovita in zadnja spomladanska klasika bi v nedeljo lahko dobila novega kralja. Alejandro Valverde je edini še aktivni kolesar z več kot eno zmago v Liegeu, slavil je štirikrat, z morebitno letošnjo peto zmago pa bi se kot absolutni rekorder izenačil s »kanibalom« Eddyjem Merckxom. Valverde je na sredini Valonski puščici doživel nepričakovan poraz, ko ga je presenetil Julian Alaphilippe, a Španec vztraja, da v svoji karieri še ni bil v tako dobri formi: »V sredo je bil Julian pač močnejši, a mi teren v Liegeu še bolj leži, verjemite, da se ne bom vdal brez boja.«

Če bi dosegel kanibala ...



Valverde je že lani na novinarski konferenci pred letošnjo sezono na vprašanje, katero dirko bi najraje dobil, kot iz topa izstrelil, da si želi le zmage v Liegeu. Tako dobre priložnosti kot letos morda ne bo imel nikoli več, saj naj bi cilj dirke prihodnje leto iz predmestja Ans vrnili v center Liegea, o zmagovalcu pa bi namesto ciljnega vzpona odločal šprint. Takšen scenarij bi bil pisan na kožo Alaphilippu, ki bo vseeno poskusil dobiti svojo prvo od petih velikih klasik že letos: »Če bo dirka težka in bo Valverde v zaključku ostal sam, potem imamo možnosti za zmago. Sem v odlični formi, a on ostaja prvi favorit.«



Vincenzo Nibali je z dolgim pobegom v sredo pokazal, da se bo tudi v Ardenih boril za vrh. Pomagal mu bo tudi Grega Bole, ob Nibaliju pa potihem na zmago merijo vsaj še Dan Martin, Jakob Fuglsang, Michael Valgren in Roman Kreuziger, ki je bil na Amstlu drugi, v sredo pa četrti.