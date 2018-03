Na kraljici domačih klasik vse oči uprte v belgijsko falango

Ljubljana – Po slabem mesecu dni klasik na belgijskih tlakovanih cestah je napočil čas za največjo nedeljo leta in spektakel, ki ga prinaša dirka po Flandriji. Belgijci tokrat lahko računajo na kopico domačih adutov, tudi Peter Sagan pa se ne bo predal brez boja.



Belgija je bo v nedeljo doživela kolesarski vrhunec leta s težko pričakovano dirko po Flandriji, krog favoritov za zmago na sloviti Ronde van Vlaanderen pa že dolgo ni bil tako širok. Prve štiri tlakovane klasike svetovne serije na belgijskih tleh so okronale štiri različne kolesarje in potrdile, da za zmago na kockah ni dovolj le vrhunska pripravljenost, potrebna je tudi zvrhana mera sreče. Pred nedeljo so vse oči uprte v ekipo QuickStep, ki je v tej sezoni nanizala že 20 zmag, iz njenih vrst pa prihajajo (vsaj) štirje favoriti za zmago. Morda glavni je Nizozemec Nikki Terpstra, ki je minuli petek dobil klasiko E3 Harelbeke, ki v zaključku poteka po istih cestah kot dirka po Flandriji. Zelo dobro formo kažeta tudi Philippe Gilbert in Zdenek Stybar, zmagovalec sredine Dwars Door Vlaandern Yves Lampaert pa bi lahko bil as iz rokava.



Dal bi tudi zlato kolajno



Greg van Avermaet je lani na Ronde kot prvi favorit, na koncu pa je v cilju s kislim nasmehom lahko le čestital dolgoletnemu tekmecu Gilbertu: »Ne vem, zakaj se mi takšne stvari dogajajo, odpeljal sem izvrstno dirko, a v Flandriji niti to ni vedno dovolj.« Van Avermaet tako kot večina belgijskih kolesarjev o zmagi na dirki po Flandriji sanja, odkar je prvič sedel na kolo. Že leta 2008 je končal v deseterici, nato je bil še dvakrat drugi, enkrat tretji in enkrat četrti. Pred lansko dirko je brez obotavljanja priznal, da bi zamenjal vse zmage v karieri, tudi olimpijsko zlato, da bi bil enkrat najboljši pred domačo publiko v Oudenaardeju.



Tudi letos spomladi je dirkal odlično, a številčni premoči QuickStepa za zdaj ni bil kos: »Vem, da sem vsaj tako dober, kot sem bil lani, a mi letos na vsaki dirki nekaj zmanjka. Ne vem, zakaj je tako, a verjamem, da bodo rezultati slej ko prej prišli. Dirka po Flandriji mi je pisana na kožo, v zaključku ne bo takšne gneče in upam, da bodo letos odločile noge, ne padci.« Med tihimi favoriti je tudi njegov prijatelj in belgijski državni prvak Oliver Naesen, ki si je v sredo ob padcu na dirki Dwars Door Vlaanderen poškodoval koleno, a bo zagotovo na štartu.



O zmagi razmišlja tudi lokalni adut iz Genta Tiesj Benoot, ki je dobro formo potrdil z zmago na makadamski klasiki Strade Bianche,



Vnovič svetovni prvak?



Peter Sagan je z zmago na klaski Gent Wewelgem pokazal, da se počasi bliža pravi formi. Stavnice ga tudi letos vidijo kot glavnega favorita za zmago, a bo moral za ponovitev dosežka iz sezone 2016 pokazati precej več kot v dosedanjem delu sezone. Med Slovenci bo v ospredju Luka Mezgec, ki je v odlični formi, a najbrž spet ne bo dobil prostih rok za lov na deseterico, Kristijan Koren, Borut Božič in Luka Pibernik pa bodo v nedeljo v službi kapetana Bahrain Meride Vincenza Nibalija. Za nedeljski praznik kolesarstva z več kot 800 000 gledalci ob progi vremenoslovci napovedujejo dež, ki bo poskrbel za dirko po Flandriji po belgijskem okusu - težko, neizprosno in zagotovo spektakularno.