Napočil je čas, da upraviči čričkovo hvalo

Ljubljana – Sezone tlakovcev je konec, spomladanske klasike se zdaj selijo v hribovite Ardene. Med favoriti spet prednjačijo kolesarji QuickStepa, ne gre pa pozabiti niti na Alejandra Valverdeja, ki bo letos lovil zgodovino. Slovenci so glavnega kandidata za deseterico izgubili, še preden so se dirke dobro začele.



Brabantska puščica je služila le kot ogrevanje za veliki teden v Ardenih, s katerim se končuje sezona klasik. Jan Tratnik je odlično načrtoval spomladansko formo in Brabantsko puščico končal na petem mestu, v nedeljo pa ga na dirki Amstel Gold ne bo, saj poljski CCC ni dobil povabila. Slovenske barve bo v Ardenih zastopal le Grega Bole, ki ima zdravstvene težave: »Na dirki po Kataloniji sem se zastrupil s hrano, zato sem imel ves teden prebavne težave. Moja forma ni prav blesteča, a bom vseeno po najboljših močeh skušal pomagati Sonnyju Colbrelliju, dokler bo šlo.«



Razmerje moči ostaja enako



V boju za vrh bo zanimivo opazovati, če lahko QuickStep izvrstno formo s tlakovanih klasik prenese tudi v Ardene. Belgijci v boj vnovič pošiljajo tri kapetane, Niki Terpstra bo po zmagi v Flandriji povsem neobremenjen, Philippe Gilbert je na kockah ostal nekoliko v ozadju, a velja za morda največjega specialista za Ardene, največ pozornosti pa bo usmerjene v Juliana Alaphilippa. Francoz se je v Baskiji dolgo boril za zmago, na koncu je bil Primož Roglič premočan, nekoliko lažji teren v Belgiji in na Nizozemskem pa je zanj kakor naročen. »Julian je moj prvi pravi naslednik, je hiter, rad napada, na vzponih pa je še nekoliko boljši, kot sem bil jaz. Prav je, da dirka v QuickStepu, specialisti za klasike sodijo tja, zdaj pa je čas, da svoj talent potrdi z veliko zmago,« o Francozu z izbranimi besedami govori legendarni Paolo Bettini, ki si je z napadalnim slogom vožnje prislužil vzdevek čriček.

Takole je Alaphilippe lani zmagal na Vuelti. Foto: AFP

Bettini je prepričan, da je napočil Alaphilippov čas: »Sam sem pri 26 letih prvič slavil na dirki Liege – Bastogne – Liege in tudi on je zdaj v istih letih. Z vsako zmago postaja bolj samozavesten, prišel je čas, da osvoji tudi eno od velikih petih kolesarskih klasik. Zame je v Ardenih prvi favorit.«

Zeleni metek lovi številko 10



Še boljšo pomlad ima za seboj Alejandro Valverde, ki je pri 37 letih še vedno eden najboljših kolesarjev v karavani. Z zmagama na dirki po Kataloniji in klasiki Miguela Induraina se je le ogrel za teren, kjer mu ni para. S petimi zmagami na Valonski puščici je Valverde že zdaj rekorder, s petim slavjem v Liegeu bi se postavil ob bok Eddyju Merckxu.



Manjka mu le še zmaga na Amstel Goldu, v nedeljo pa bo imel na spremenjeni trasi novo priložnost. Drugič zapored o zmagovalcu ne bo odločal Cauberg, prireditelji so traso speljali po novih, precej ožjih cestah, zato bo v zadnjem krogu težko nadzorovati dirko. A Ardeni vendarle niso tako nepredvidljivi kot tlakovane klasike in priložnosti za presenečenja ne bo prav veliko.