Nedelja vseh nedelj tokrat v nizozemskih barvah

Oudenaarde – Sezona belgijskih klasik je doživela vrhunec z nedeljsko dirko po Flandriji, po izvrstni taktični predstavi QuickStepa je zmagovalna akcija uspela Nizozemcu Nikiju Terpstri. Kolesarski praznik je v živo vnovič pospremilo skoraj milijon gledalcev.



Prva aprilska nedelja je v Flandriji tradicionalno namenjena kolesarskemu prazniku, a tokrat belgijski navijači niso dočakali domače zmage. Ekipa QuickStep je prevladovala vso pomlad, na dirko je prišla s štirimi kapetani in odločena, da ji tudi zmaga na največji dirki na domačih tleh ne bo spolzela skozi prste. Kljub dežju, vetru in nizkim temperaturam je bila dirka zelo hitra od začetka, sloviti vzpon na Muur de Gerardsbergen je že 90 kk pred ciljem dodobra zdesetkal skupino.



Med favoriti za končno zmago je bil tudi belgijski državni prvak Oliver Naasen, a se je že šestič to pomlad zapletel v padec in postrelil vse naboje, da je sploh ujel vodilno skupino, zato mu je zmanjkalo moči za napad v zaključku. Na dirki je pri 30 letih debitiral tudi Vincenzo Nibali, ki je pred zaključno kombinacijo Oude Kwaremonta in Paterberga poizkusil z napadom in v zavetrju v ospredje pripeljal tudi Terpstro, ki je bil tokrat zagotovo najmočnejši kolesar na dirki.



O Ronde je sanjal kot otrok



»Kot otrok sem sanjal o tem, da bom nekoč dobil dirko po Flandriji ali Paris – Roubaix. Zdaj mi je uspelo oboje in čeprav to niso moje domače ceste, se na teh tlakovcih počutim kot doma. Sploh ne najdem pravih besed, izpolnile so se mi sanje,« je takoj po prečkanju ciljne črte v objemu svojega dekleta razlagal zmagovalec. Terpstra je ujel pravi trenutek, ob prečkanju Paterberga je ujel še zadnje kolesarje iz prve ubežne skupine in se sam odpeljal ciljni črti naproti.



Ob vznožju Paterberga je imela zasledovalna skupina, v kateri so bili vsi favoriti, skoraj 50 sekund zaostanka in Petru Saganu je postalo jasno, da je vrag odnesel šalo. Svetovni prvak se je sam odpeljal v lov za Terpstro, a tokrat niti Sagan ni bil dovolj močan, da bi prišel v zavetrje Nizozemca. »Kapo dol pred QuickStepom, odpeljali so fantastično dirko. Kljub vsemu mislim, da bi se lahko borili za zmago, če bi imel v skupini vsaj malo pomoči. Res ne vem, zakaj si nihče ne upa dirkati z mano. A bi bilo Terpstro tokrat v vsakem primeru težko premagati,« je v cilju Sagan vnovič izrazil nezadvoljstvo nad tekmeci. Kljub vsemu ni bil razočaran nad razpletom: »Ne morem si ničesar očitati, počutil sem se izjemno, a vseh napadov QuickStepa tako ali tako ne bi mogel pokriti. Mislil sem, da bo to dan za Zdeneka Stybarja, zato sem pazil na njegove napade, Niki pa me je presenetil. Dirka je bila izvrstna, hitra in težka, to je bil eden najbolj zabavnih dni na kolesu.«



Poseben dan olimpijske prvakinje



Ženska dirka je minila povsem v znamenju Nizozemk, prestižne zmage se je dobro uro pred rojakom Terpstro po samostojnem napadu razveselila olimpijska prvakinja iz Ria Anna van der Breggen. Oder za zmagovalke je bil povsem nizozemski, na stopničke sta stopili še Amy Pieters in Annemiek van Vleuten. Kolesarke slovenske ekipe BTC City Ljubljana so imele vnovič veliko težav in smole na cesti, najboljša je bila na koncu Eugenia Bujak, ki je v drugi večji skupini končala na 28. mestu. »Ta zmaga se lahko primerja le z olimpijskimi igrami, dirkati v takem vzdušju je nekaj posebnega,« je s solznimi očmi v cilju razlagala van der Breggnova.



Dan je bil nekaj posebnega tudi za trumo gledalcev, ki se je vnovič zbrala ob cestah in tlakovcih Flandrije, da bi pozdravila svoje junake. Z naskokom največjo podporo je imel 24-letni Tiesj Benoot, za katerega so navijali v skoraj vseh barih v Gentu. Tudi ob napadu Terpstre je ob ciljni črti završalo, saj je bilo hitro jasno, da gre tokrat zares. Za Flamce je spremljanje Ronde tradicija, ki se nadaljuje iz generacije v generacijo. Večina se s kolesi odpravi na njim najbližji tlakovani vzpon, kjer prvič pospremijo karavano, drugič pa nato v predmestju Oudenaardeja, kjer bo vsaj do leta 2023 cilj največje belgijske dirke. Nekaj časa so visoko vihrale tudi številne slovenske zastave, saj je Luka Mezgec vozil povsem na čelu skupine, a je nato po dobrih 260 km ostal praznih nog.



Razočaranje med Belgijci ni bilo preveliko, saj je Niki Terpstra po lastnih besedah »najbolj belgijski Nizozemec na svetu«. Pivo je teklo v potokih, kljub zgolj slabim desetim stopinjam Celzija so bili kratki rokavi in mini krila vidni na vsakem koraku, v barih in na trgu Oudenaardeja pa je zabava v čast novemu flamskemu kralju trajala dolgo v noč. Že na velikonočni ponedeljek so se začeli pogovori, kdo bo najboljši naslednje leto ... Ronde ne pravijo zastonj kraljica Flandrije in tokrat je svoj sloves zagotovo upravičila.