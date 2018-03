Ogrožen tudi lov na zlato

V kolesarskem svetu še vedno ne mine niti teden dni brez novih polemik v dopinškem primeru Chrisa Frooma. V Veliki Britaniji vse bolj razmišljajo tudi o črnem scenariju, ko bi trma in pravni boj Froomu lahko odnesla tudi življenjsko priložnost, da septembra v Innsbrucku kolesarsko kariero krona z mavrično majico za naslov svetovnega prvaka.



Najboljši kolesar zadnjega desetletja je septembra lani na Vuelti oddal vzorec urina, v katerem je bila kar dvakrat previsoka vrednost salbutamola, ki se sicer uporablja za zdravljenje simptomov astme. Salbutamol ne spada med prepovedane snovi, a je njegov vnos po pravilih mednarodne protidopinške organizacije (Wada) količinsko omejen. Kolesar tako lahko vsakih osem ur naredi 12 vpihov iz inhalatorja, in če se drži pravil, njegove krvne vrednosti v nobenem primeru ne bi smele biti previsoke.



V primeru Frooma je marsikaj sumljivega in kaže na to, da je bilo akterjem povsem pri vrhu kolesarske prehranjevalne verige v velikem interesu, da končajo obdobje prevlade »paličnjaka« na kolesu. Frooma je Wada le obvestila, da je bil njegov vzorec sumljiv in je bil zato proti njemu sprožen postopek, kar do razpleta primera sploh ne bi smela postati javna informacija. Froome se je znašel v nezavidljivem položaju, ko nima prepovedi nastopanja, a ga hkrati nihče noče videti na dirkah in morda res ni naredil nič narobe, a bo ob njegovem imenu za vedno ostala velika črna pika.



Po Bruyneelu in Contadorju na vrsti še Froome



Zadržanemu Angležu, rojenemu v Keniji, je bilo hitro jasno, da v dolgotrajnem pravnem procesu dokazovanja svoje nedolžnosti prav veliko zaveznikov ne bo imel. Najel je skupino najboljših športnih odvetnikov, ki jo vodi Mike Morgan, znan po svojem delu v dopinških obtožbah proti nekdanjemu direktorju ekipe Discovery Channel Johannu Bruyneelu in Albertu Contadorju. Na kratko se njegova obramba glasi takole: na Vuelti je bil bolan, na gorski etapi je imel veliko težav z dihanjem, zato je takoj po cilju naredil nekaj vpihov salbutamola, tik zatem pa je oddal vzorec urina, ki se je kasneje izkazal za spornega. Ob tem s pomočjo testov v nadzorovanem okolju zdravniki in Froome poskušajo dokazati, da njegova jetra salbutamola ne presnavljajo tako hitro, kot bi ga morala, zato so bile previsoke vrednosti v njegovem vzorcu.



Froome je nov udarec doživel v zadnjih dneh, ko je angleška protidopinška zveza (UKAD) objavila, da je v zadnjih dveh letih obravnavala 109 sumljivih vzorcev pri športnikih z astmo, a je šlo pri le treh za povišane vrednosti zaradi salbutamola. Možnosti, da je eden takšnih prav Froome, res niso velike, za nameček so pri UKAD pojasnili še, da se je več kot 70 odstotkov primerov končalo s prepovedjo nastopanja za športnika. Štirikratnemu zmagovalcu dirke po Franciji naj bi pod mizo ponujali dogovor, s katerim bi priznal krivdo in jo odnesel z le šestmesečno prepovedjo nastopanja, ta namigovanja je posredno potrdil z izjavo, da »bi nekdo morda res rad umazal moje ime za vsako ceno, od mene pa naj priznanja nečesa, za kar nisem kriv, raje ne pričakuje«.



Kaj bo s SP?



Nihče ne ve, kako dolgo bo pravni boj še trajal, saj tovrstni postopki vsaj na papirju niso časovno omejeni. Pri srcu vse bolj stiska ne le prireditelje Gira in Toura, temveč tudi vodstvo britanske kolesarske reprezentance. »Nima smisla, da se slepimo, obstaja velika možnost, da se bo Chrisov primer zavlekel vse do svetovnega prvenstva. Reprezentanco moramo načrtovati za več scenarijev in nikomur ne koristi, da morda do zadnjega ne bomo vedeli, pri čem smo,« pravi Stephen Parks, ki bedi nad dosežki britanske kolesarske reprezentance. Trasa svetovnega prvenstva v Innsbrucku konec septembra ponuja Froomu najboljšo priložnost v karieri, da se okiti tudi z nazivom svetovnega prvaka v cestni preizkušnji. Če bi sprejel pogodbo s hudičem, bi morda že na Touru, v avstrijskih Alpah pa zagotovo ponovno pripel startno številko na dres. Sicer skesano, a primera Contadorja in Alejandra Valverdeja dokazujeta, da je navijaški spomin zelo kratek ...