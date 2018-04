Po Baskiji Roglič osvojil še Romandijo (VIDEO)

J. P.

Ženeva - Trenutno najuspešnejši slovenski kolesar Primož Roglič, član nizozemskega moštva LottoNL-Jumbo, se je danes razveselil še druge skupne zmage na večdnevnih preizkušnjah v zadnjem mesecu dni. Potem ko je bil v začetku aprila za konkurenco prehiter v Baskiji, je odlično pripravljenost potrdil še z uspehom na 72. izvedbi švicarske dirke po Romandiji. Le po prologu ni nosil rumene majice vodilnega, ki jo je nato oblekel že po uvodni etapi s ciljem v Delemontu in jo rutinsko zadržal do konca.

Prvi po Špilaku leta 2010

Šestdnevno preizkušnjo je zaključila današnja 181,8 kilometra dolga peta etapa od Mont-sur-Rolla do Ženeve, na kateri ni 28-letni Zasavčan ničesar prepustil naključju, ciljno črto je prečkal v glavnini v času zmagovalca, Borinega Nemca Pascala Ackermanna, in na tronu nasledil Avstralca Richieja Porteja, ki je bil najhitrejši lani, ko je Primož zasedel tretje mesto. To je drugo slovensko zmagoslavje v Romandiji po letu 2010, ko si je konkurenco - po izključitvi Alejandra Valverdeja - pokoril Simon Špilak, pozneje še trikrat zapovrstjo (od 2013 do 2015) skupno drugi.

Generalna razvrstitev na Touru

»Vsi smo veseli te zmage. Z ekipo smo dokazali svojo moč, s temi fanti je res lepo delati in zmagati. Vsak dan je bil zahteven, verjetno je prolog pripomogel h končnemu uspehu. Tudi naslednji dan je bil težak, ravno tako gorski kronometer in včerajšnja etapa. Pred kronometrom sem bil optimist, bil sem res močen, vesel sem, da sem opravil dobro delo,« je STA navedla besede Rogliča, ki je dodal: »Storil sem, kar sem v sezoni želel. Uresničil sem cilja z Baskijo in Romandijo, imam pa še veliko izzivov. Najprej se bom skušal spočiti, odmisliti kolesarstvo in se nato osredotočiti na Tour. Ne bom lagal, razmišljam o dirkanju na generalno razvrstitev na francoski pentlji. Poskusil bom tudi z največimi dirkami. Lani sem dokazal, da sem blizu, letos sem bil osredotočen na skupne zmage, v prihodnosti bom poskušal tudi na največjih preizkušnjah.«

IZIDI ZADNJE ETAPE

1. Pascal Ackermann (Nem, Bora-Hansgrohe) 4;09:51

2. Michael Mørkøv (Dan, QuickStep-Floors)

3. Roberto Ferrari (Ita, UAE-Emirates)

4. Timothy Dupont (Bel, Want-Gobert)

5. Rüdiger Selig (Nem, Bora-Hansgrohe)

32. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo)

65. Simon Špilak (Slo, Katjuša-Alpecin)

91. Kristijan Koren (Slo, Bahrain Merida) - vsi v času zmagovalca

SKUPNO (5/5)



1. Primož Roglič 17;09:00

2. Egan Arley Bernal (Kol, Sky) + 0:08

3. Richie Porte (Avst, BMC) 0:35

4. Jakob Fuglsang (Dan, Astana) 1:16

5. Rui Costa (Por, UAE-Emirates) 1:23

30. Simon Špilak 6:48

92. Kristijan Koren 54:26