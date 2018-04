Po Baskiji: Roglič še tretjič drugi in še naprej v rumenem (VIDEO)

J. P.

Eibar - Peta etapa 58. izvedbe kolesarke dirke Po Baskiji in že tretje drugo mesto Primoža Rogliča, slovenskega člana moštva LottoNL-Jumbo, ki je za nameček dodal še včerajšnjo zmago in je pred jutrišnjim zadnjim dejanjem na 122,2 kilometra dolgi progi med Eibarjem in Arratejem še vedno lastnik rumene majice skupno vodilnega, ki jo je od Francoza Juliana Alaphilippa prevzel po včerajšnjem uspehu. Danes je bil na 164,7 kilometra dolgi stezi med Vitorio in Eibarjem eden od šesterice, ki se je za etapno zmago udarila v ciljnem šprintu, premoč pa priznal zgolj Astaninemu domačemu asu Omarju Fraileju.

Alaphilippe (QuickStep-Floors) se je znašel v težavah na zadnjem vzponu, s čimer je njegov zaostanek za Rogličem s 34 sekund narastel na skoraj tri minute, v skupni razvrstitvi je moral predse spustiti Španca Iona Izagirreja (Bahrain Merida) in Mikela Lando (Movistar), ki sta od 28-letnega Kisovčana ta hip počasnejša dve minuti in četrt. Končnega zmagovalca bo torej dala jutrišnja kraljevska etapa, na kateri bo skušal Roglič potrditi svojo četrto lovoriko v karieri z večetapnih preizkušenj - po lanskem Algarveju ter predlanskih dirkah po Sloveniji in Azerbajdžanu.

IZIDI PETE ETAPE

1. Omar Fraile (Špa, Astana) 3;53:59

2. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo)

3. Ion Izagirre (Špa, Bahrain Merida)

4. Carlos Verona (Špa, Mitchelton-Scott)

5. Jose Herrada (Špa, Cofidis) - vsi v času zmagovalca



SKUPNO (5/6)



1. (1.) Primož Roglič 17;35:19

2. (9.) Ion Izagirre + 2:13

3. (10.) Mikel Landa 2:17

4. (2.) Julian Alaphilippe (Fra, QuickStep-Floors) 2:55

5. (3.) Bauke Mollema (Niz, Trek-Segafredo) 3:06