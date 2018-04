Po Baskiji: tudi v drugo Roglič za las ob zmago

J. P.

Bermeo - Tudi v drugi etapi 58. izvedbe kolesarske dirke Po Baskiji je slovenski predstavnik Primož Roglič, član moštva LottoNL-Jumbo, krojil vrh. Bil je namreč eden od četverice, ki se je udarila za zmago v ciljnem šprintu 166,7 kilometra dolge proge od Zarautza do Bermea, naposled pa je na drugem mestu v hrbet gledal zgolj QuickStepovemu Francozu Julianu Alaphilippu, ki je bil najhitrejši že na včerajšnji uvodni etapi in je seveda zadržal tudi majico vodilnega. Roglič za njim zamuja osem sekund.

Četrtič letos med 5

Za 28-letnega Kisovčana je bila to že četrta uvrstitev v najboljši peterici letos, edino zmago doslej je pred skoraj mesecem dni vpisal v tretji etapi preizkušnje od Tirenskega do Jadranskega morja. Današnja etapa je sicer postregla s štirimi kategoriziranimi vzponi, tudi jutrišnja na 184,8 kilometra dolgi progi med Bermeom in Valdegovio bo s tremi vzponi pisana na kožo hribolazcem.



Naslednji Slovenec čez ciljno črto je bil Simon Špilak (Katjuša) na 31. mestu in z zaostankom 1:01 minute. Jan Polanc (UAE Emirates) na 38. mestu je zaostal 1:28 minute. Špilak je skupno 27., Polanc pa 45.

V sredo čaka kolesarje na tej dirki 184,8 kilometra od Bermea do Valdegovie.

IZIDI DRUGE ETAPE

1. Julian Alaphilippe (Fra, QuickStep-Floors) 4;11:47

2. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo)

3. Gorka Izagirre (Špa, Bahrain Merida)

4. Mikel Landa (Špa, Movistar) - vsi v času zmagovalca

5. Patrick Konrad (Avs, Bora-Hansgrohe) + 0:15



SKUPNO (2/6)

1. (1.) Julian Alaphilippe 8;29:13

2. (2.) Primož Roglič 0:08

3. (5.) Gorka Izagirre 0:39

4. (14.) Mikel Landa 0:43

5. (3.) Pello Bilbao (Špa, Astana) 0:54