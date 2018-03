Po Kataloniji: Mohorič še tretji zaporedni dan v deseterici (VIDEO)

J. P.

Camprodon - Slovenski kolesar moštva Bahrain Merida, 23-letni Matej Mohorič, je tudi v tretji etapi 98. izvedbe kolesarske dirke Po Kataloniji na 153,2-kilometra dolgi progi med Sant Cugatom in Camprodonom končal v najboljši deseterici, enako kot uvodni dan je bil deveti (včeraj je vpisal še peti dosežek), toda s to razliko, da tokrat ni prečkal ciljne črte v času zmagovalca. Skupno zdaj drži osmo mesto s 35-sekundnim zaostankom in vodi med mladimi kolesarji. Njegova moštvena kolega Domen Novak in Grega Bole sta zasedla 82. in 158. mesto.

Brez vzpona na Vallter

Prireditelji so zaradi vetrovnih sunkov in ekstremno nizkih temperatur s trase prečrtali ciljni vzpon na pirenejsko smučarsko središče Vallter. Zmage se je veselil Lottov Belgijec Thomas de Gendt, ki je bežal večji del dirke, opravil s preostalimi ubežniki in v cilj prikolesaril 20 sekund pred skupino, v kateri je bil tudi Mohorič. S tem je rumeno majico vodilnega slekel branilcu lanske lovorike, Movistarjevemu Špancu Alejandru Valverdeju, ki skupno zaostaja 23 sekund. Za Belgijca je bila to prva letošnja zmaga in tudi prva po 19. etapi lanske Vuelte. Jutri čaka kolesarje 170,8 kilometra dolga četrta etapa od Llanarsa do La Moline.

IZIDI TRETJE ETAPE

1. Thomas de Gendt (Bel, Lotto Soudal) 4;13:48

2. Simon Yates (VB, Mitchelton-Scott) + 0:20

3. Thibaut Pinot (Fra, Groupama-FDJ)

4. Mathias Frank (Švi, Ag2r)

5. Nairo Quintana (Kol, Movistar)

9. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Merida) - vsi isti čas

82. Domen Novak (Slo, Bahrain Merida) 0:53

158. Grega Bole (Slo, Bahrain Merida) 8:27



SKUPNO (3/7)

1. (88.) Thomas de Gendt 12;34:54

2. (1.) Alejandro Valverde (Špa, Movistar) 0:23

3. (2.) Jay McCarthy (Avst, Bora-Hansgrohe) 0:27

4. (3.) Daryl Impey (JA, Mitchelton-Scott) 0:29

5. (29.) Simon Yates - isti čas

8. (5.) Matej Mohorič 0:35

86. (102.) Domen Novak 1:57

152. (147.) Grega Bole 11:59