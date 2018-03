Po Kataloniji: Mohorič začel v deseterici (VIDEO)

J. P.

Callela - Že 98. izvedba kolesarske dirke Po Kataloniji se je včeraj začela z nekoliko lažjim zalogajem, 152,3 kilometra dolgo uvodno etapo s štartom in ciljem v Calelli, ki so jo domala vsi udeleženci po treh urah in pol vrtenja pedalov končali v strnjeni skupini in v času zmagovalca, 21-letnega QuickStepovega Kolumbijca Alva Joseja Hodega. Mladenič je zmagal na že drugi zaporedni preizkušnji, v soboto si je namreč konkurenco že pokoril tudi na enodnevni belgijski klasiki Handzame.

Slovenske barve so zastopali trije člani moštva Bahrain Merida, blizu vrha, na devetem mestu, je končal Matej Mohorič, za katerega je to druga najboljša letošnja uvrstitev po zmagi na enodnevni italijanski dirki Industria & Artigianato v začetku meseca v Larcianu. Grega Bole je zasedel 22., Domen Novak pa 94. mesto. Danes čaka karavano druga od sedmih etap na 175,6-kilometrski progi med Matarójem in Vallsom. Lansko zmago brani Movistarjev 37-letni domači veteran Alejandro Valverde, ki je včeraj končal tik pred Mohoričem, ki je pomagal vodilnemu šprinterju moštva Niccolu Bonifaziu do šestega mesta.

IZIDI PRVE ETAPE

1. Alvaro Jose Hodeg (Kol, QuickStep-Floors) 3;39:31

2. Sam Bennett (Irs, Bora-Hansgrohe)

3. Jay McCarthy (Avst, Bora-Hansgrohe)

4. Michael Mørkøv (Dan, QuickStep-Floors)

5. Roberto Ferrari (Ita, UAE Emirates)

9. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Merida)

22. Grega Bole (Slo, Bahrain Merida)

94. Domen Novak (Slo, Bahrain Merida) - vsi v času zmagovalca