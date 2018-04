Po nedeljski tragediji kolesarstvo v črnem

Lille – Ko so televizijske kamere v nedeljo malo po drugi uri popoldne med klasiko Pariz – Roubaix pokazale negibnega Michaela Goolaertsa v cestnem jarku, je bilo hitro jasno, da je stanje 23-letnika resno. Pomagati mu niso mogli niti v bolnišnici v Lillu, kjer je malo pred enajsto uro zvečer umrl.



»Z nepredstavljivo žalostjo sporočamo, da je Michael danes zvečer ob prisotnosti prijateljev in družine umrl. To je zaenkrat vse, kar bomo sporočili, saj želimo družini v teh težkih trenutkih nameniti mir, da se sooči s tragično izgubo,« so v nedeljo zvečer sporočili iz ekipe Verandas Willems-Creland, v dresu katere je tekmoval nesrečni Belgijec.



Po dobrih stotih kilometrih dirke so kamere ujele trenutek, ko je zapeljal v jarek in tam negibno obležal, takoj nato pa je režiser zamenjal kader, kar je bil prvi znak, da ne gre le še za enega v vrsti padcev na poti do Roubaixa. Med dirko so prireditelji sporočili, da so ga reševalci na kraju nesreče oživljali tudi s pomočjo defibrilatorja in ga nato nezavestnega s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Lille.



Sedma smrt v zadnjih 10 letih



Tam so zdravniki poizkusili vse, da bi Goolaertsa obudili, a je bil njihov trud zaman in ob 22.40 so razglasili njegovo smrt. Potrdili so, da je umrl zaradi srčnega zastoja, ki je tudi povzročil padec in ne obratno.



Seznam preminulih belgijskih kolesarjev je vse daljši, Goolaerts je že sedmi v zadnjih desetih letih. Njegova smrt je udarila kot strela z jasnega, saj 23-letnik pred tem ni imel nobenih težav s srcem, kot vsi profesionalni kolesarji je moral opraviti temeljite zdravniške preglede, da je sploh dobil licenco, zato je nenaden srčni zastoj še toliko težje razumljiv. Francoska policija je že sporočila, da bo opravila preiskavo in obdukcijo Goolaertsa in poizkušala ugotoviti, zakaj je do tragičnega dogodka prišlo. Kolesarski svet žal vnovič, namesto da bi slavil svoje šampione, žaluje za tistimi, ki so ga prehitro zapustili.