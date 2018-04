Po Romandiji: Roglič po kraljevski etapi blizu končne zmage (VIDEO)

J. P.

Sion - Vse kaže, da bo slovenski kolesar Primož Roglič, član moštva LottoNL-Jumbo, izpolnil tudi drugi letošnji veliki cilj. Potem ko se je v začetku meseca razveselil skupnega uspeha na preizkušnji po Baskiji, je zdaj še pred končno zmago na že 72. izvedbi dirke po Romandiji. Rumeno majico, ki je ni nosil zgolj po prvem dnevu, ima namreč 28-letni Zasavčan oblečeno tudi še pred jutrišnjo zadnjo etapo, ki bo karavano popeljala na 181,8 kilometra dolgo progo od Mont-sur-Rolla do cilja v Ženevi.

Odbil vse Bernalove napade

Danes so morali udeleženci opraviti s kraljevsko četrto etapo na kratki (149,2 kilometra), toda razgibani in zahtevni trasi s štartom in ciljem v Sionu. Roglič je odbil vse napade najresnejšega izzivalca, Kolumbijca Egana Arleyja Bernala (Sky), s katerim sta imela v cilju isti čas, kar pomeni, da je Kisovčanu pred zadnjim dnem ostalo osem sekund zaloge. »Še en zahteven dan in oster boj. Da sem hiter in uspešen na vzponih, sem dokazal že včeraj. Današnji boj je bil pričakovan, vse do ciljne črte. Tu imamo močno ekipo, ni nas strah,« je STA navedla besede Rogliča.



Fuglsang prepričljiv

Današnjo etapo je končal na drugem mestu 48 sekund za prepričljivim zmagovalcem, Astaninim Dancem Jakobom Fuglsangom, ki je napadel na spustu 16 kilometrov pred ciljem in si hitro nabral polminutno zalogo, ki jo je do konca zgolj še oplemenitil. Kandidati za skupno zmago se nanj sicer niso pretirano ozirali, saj je pred etapo zaostajal že preveč. Katjušin Slovenec Simon Špilak je na 37. mestu zaostal pet minut in pol, Kristijan Koren (Bahrain Merida) pa je zamudil 25 minut.

IZIDI ČETRTE ETAPE

1. Jakob Fuglsang (Dan, Astana) 4;18:48

2. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo) + 0:48

3. Egan Arley Bernal (Kol, Sky)

4. Rui Costa (Por, UAE-Emirates) - oba isti čas

5. Richie Porte (Avst, BMC) 0:50

37. Simon Špilak (Slo, Katjuša-Alpecin) 5:31

77. Kristijan Koren (Slo, Bahrain Merida) 24:59



SKUPNO (4/5)

1. (1.) Primož Roglič 12;59:09

2. (2.) Egan Arley Bernal 0:08

3. (3.) Richie Porte 0:35

4. (15.) Jakob Fuglsang 1:16

5. (5.) Rui Costa 1:23

30. (12.) Simon Špilak 6:48

94. (104.) Kristijan Koren 54:26