Po Romandiji: Roglič v rumenem (VIDEO)

J. P.

Delemont - Po tretjem mestu na včerajšnjem prologu (le sekundo za zmagovalcem) in trinajstem času današnje prve etape 72. izvedbe kolesarske dirke po Romandiji ima slovenski as Primož Roglič, član moštva LottoNL-Jumbo, oblečeno rumeno majico vodilnega. Danes je namreč po 166,6 kilometra kolesarjenja med Fribourgom in Delemontom ciljno črto prečkal v vodilni skupini, v kateri je bilo več kot 50 tekmovalcev in ki je vpisala čas zmagovalca, Astaninega Španca Omarja Fraileja. V tej skupini je bil tudi član Katjuše Simon Špilak, ki je končal tri mesta za rojakom.



Roglič poravnan z Dennisom

Roglič, za katerega je romandijski krog drugi velik izziv sezone (po Baskiji), je zdaj skupno vodilni z istim časom kot prvi zasledovalec, Avstralec pri BMC Rohan Dennis. Danes namreč v vodilni skupini ni bilo niti Avstralca Michaela Matthewsa niti Švicarja Toma Böhlija, ki sta na včerajšnjem prologu končala tik pred njim. Današnja etapa je postregla s štirimi kategoriziranimi vzponi, a med njimi ni bilo nobenega prve kategorije, 27-letni Fraile pa se je razveselil druge letošnje zmage in pete v karieri, ima tudi eno etapno z lanskega Gira. Jutri karavano čaka druga od petih etap na 173,9 kilometra dolgi progi med Delemontom in Yverdonom.

IZIDI PRVE ETAPE

1. Omar Fraile (Špa, Astana) 4;03:42

2. Sonny Colbrelli (Ita, Bahrain Merida)

3. Rui Costa (Por, UAE-Emirates)

4. Rudy Molard (Fra, Groupama-FDJ)

5. Gorka Izagirre (Špa, Bahrain Merida)

13. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo)

16. Simon Špilak (Slo, Katjuša-Alpecin) - vsi v času zmagovalca

88. Kristijan Koren (Slo, Bahrain Merida) + 9:34



SKUPNO

1. (3.) Primož Roglič 4;09:16

2. (4.) Rohan Dennis (Avst, BMC) - isti čas

3. (6.) Geraint Thomas (VB, Sky) 0:04

4. (8.) Diego Rosa (Ita, Sky) 0:05

5. (9.) Pierre Latour (Fra, Ag2r) - isti čas

25. (37.) Simon Špilak 0:20

95. (84.) Kristijan Koren 10:04