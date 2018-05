Pravičnik med narodi, ki je za Jude tvegal vse

Polemik ob štartu Gira na izraelskih tleh ni manjkalo, slišati je bilo tudi očitke, da kolesarstvo tam nima prave tradicije niti privržencev. S tem se zagotovo ne bi strinjal Gino Bartali, ki je več kot 70 let pred Girom povezal Italijo, kolesarstvo in Jude v eni najbolj plemenitih zgodb druge svetovne vojne.



Gino Bartali ima v italijanskem kolesarstvu božanski status, deli si ga le s Faustom Coppijem, s katerim sta tvorila verjetno najboljši, zagotovo pa najbolj karizmatični italijanski kolesarski dvojec vseh časov, ki se mu množice tifosov priklanjajo še danes. Bartali je odraščal v revni toskanski družini, s kolesom se je sprva vozil v službo v avtomehanično delavnico, nato pa so hitro prepoznali njegov talent in tik pred drugo svetovno vojno je prišel v najboljše obdobje svoje kariere.



Dvakrat je dobil dirko po Italiji, leta 1938 pa še francoski Tour, kar je navdušilo Benita Mussolinija, ki je z njegovim dosežkom želel pokazati svetu, da Italijanom ni para. Bartaliju so ponudili, da zmago posveti Mussoliniju, a je storil nepredstavljivo in ponudbo zavrnil. Duce je bil besen, vendar je zaradi že takrat zvezdniškega statusa Bartaliju pogledal skozi prste, nadaljnje športne podvige pa je nato prekinila vojna.



Prevozil po 400 kilometrov na dan



V Toskani so vladale poostrene razmere, gibanje je bilo omejeno, policisti pa so Bartalija dobro poznali in ga zato ob njegovih znamenitih dolgih vožnjah za trening niso preveč pregledovali. Slovel je po tem, da je vozil ves dan in prevozil tudi po 400 kilometrov, hkrati pa je ostal sicer tih, a odločen nasprotnik vladajočega režima. Ko so Nemci leta 1943 zavzeli severni in osrednji del Italije, so začeli zbirati Jude in jih pošiljati v koncentracijska taborišča. Skupno so jih izgnali več kot 8000, številka pa bi bila še veliko višja, če ne bi bilo Bartalija.



Firenški kardinal Elia Dalla Costa je v njegovih vožnjah s kolesom prepoznal priložnost za pomoč Judom in ga povabil v skrivno združenje. Bartali ni omahoval in postal je kurir, ki je med mesti v Toskani prevažal fotografije v eno smer in ponarejene dokumente v drugo. To je bilo za vsakogar tvegano početje, tudi za Bartalija, ki je bil večkrat tarča temeljitih pregledov policije. Ni se jim upiral, prosil je le, da naj se ne dotikajo njegovega kolesa, ker je zelo natančno nastavljeno, da ustreza njegovim zahtevam.



Šampionovega kolesa se ne dotika nihče



Bartali je bil takrat že trikratni zmagovalec Gira in Toura, zato so njegovim prošnjam vedno ugodili, dokumenti in fotografije pa so skriti v okvirju in krmilu kolesa prišli čez vse kontrolne točke. Bartali je več kot 800 Judom zagotovil ponarejene dokumente in jih rešil pred nacističnim pregonom. Ob tem je več kot dve leti v svoji kleti skrival svojega prijatelja Giacoma Goldenberga in njegovo družino, vsa njegova plemenita dejanja pa so na plan prišla šele po njegovi smrti leta 2000, saj o njih nikoli ni govoril.

Posthumno je Gino Bartali postal častni državljan Izraela.



»Ko sem ga vprašal, zakaj ni nikoli govoril o svojih junaških dejanjih, mi je odgovoril: 'Jaz nisem junak, mene se spominjajte po mojih športnih dosežkih. Junaki so tisti, ki so trpeli v svoji duši in v srcu žalovali za izgubljenimi bližnjimi. To so junaki, jaz sem le kolesar,« je besede svojega očeta prenesel sin Andrea Bartali, ki je kar 14 let iz njega vlekel delčke zgodbe in jo sestavil v celoto.



Ginovim dejanjem so se poklonili tudi v Izraelu in mu posthumno podelili naziv pravičnik med narodi (Righteous Among Nations) za izjemno pomoč Judom med drugo svetovno vojno. Pred začetkom letošnjega Gira v Jeruzalemu je Gino Bartali simbolično postal tudi častni državljan Izraela, plaketo je prejela njegova pravnukinja Giulia Bartali. Zgodba tihega boja enega največjih kolesarjev vseh časov, s katerim je tvegal vse, in štarta italijanske pentlje v Izraelu pa kažeta, da včasih ne Giro ne človeško sočutje ne poznata meja.