Proti soncu brez Frooma, na belih cestah troboj velikanov

Siena – Dirka proti soncu od francoske metropole do mondene Nice na Azurni obali je v zadnjih letih na evropske ceste vedno zvabila Chrisa Frooma, letošnja sezona bo v mnogočem zgodba zase. V Toskani je vse pripravljeno na deževno in blatno klasiko Strade Bianche in na prvi letošnji dvoboj olimpijskega in svetovnega prvaka.



Etapne dirke na Bližnjem vzhodu so na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) že dohitele evropske, po statusu v kolesarski karavani jim še vedno ne sežejo do kolen. Sezona enotedenskih dirk se s prestižno Pariz-Nica začenja zares, zasedba bo okrnjena. Chrisa Frooma francoski navijači nimajo v čislih, saj je »ukradel« njihovo dirko po Franciji, in če dopinški primer ne bo razrešen do julija, ga letos na štartu Toura čaka peklenski sprejem. Delček tega bi lahko doživel že v nedeljo na štartu v Chatouu, a se je odločil za bolj varno različico in štart na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.



V Franciji se v zadnjih letih na dirki proti soncu, kot se drži vzdevek Pariz-Nice, borijo za vsak žarek, več težav pa povzročata sneg in mraz. Letos bo najvišja točka na 1500 metrih na Valdeblore la Colmiane nad Nico, kolesarje pa čaka deževen in hladen teden, šele v Nici naj bi se temperature povzpele nad 10 stopinj Celzija. Lansko zmago bo kot kapetan Skya branil Sergio Henao, v boj za vrh bi se lahko vmešali vsaj še Jakob Fuglsang, ki je na začetku sezone v izvrstni formi, Simon Yates, Warren Barguil in Julian Alaphilippe. V Bahrain Meridi bodo stavili na brata Izagirre, ki bosta računala tudi na pomoč edinega Slovenca na dirki Luka Pibernika.

Nastopu v Franciji se je moral odpovedati Richie Porte, ki je spet zbolel in bo tako izpustil eno svojih najljubših dirk v svetovnem koledarju, ki jo je v letih 2013 in 2015 že dobil.



Spektakel na makadamu



Toskanska dirka Strade Bianche je v le 12 letih stopila ob bok severnim klasikam s stoletno zgodovino, z več kot 60 kilometri makadamskih odsekov po vinogradih Chiantija vsako leto ob traso privabi več sto tisoč gledalcev. Danes se bo boj na »belih cestah« po 184 kilometrih zaključil s ciljem na trgu Piazza del Campo v Sieni, kjer se julija odvijajo tudi znamenite konjske dirke (palio).



Svetovni prvak Peter Sagan je uvodno klasiko v Belgiji minuli konec tedna izpustil, v Toskani, kjer pričakujejo deževen konec tedna, bo lovil prvo zmago. Sagan kot eden najbolj spretnih kolesarjev v karavani z makadamom nima težav, a še ni našel recepta za zahteven zaključek in zmago. Olimpijski prvak Greg van Avermaet je na Omloop Het Nieuwsblad še lovil tekmovalno formo, vsak dvoboj s Saganom pa Belgijec jemlje osebno. V dvoboj prvakov bo posegel še aktualni zmagovalec Michal Kwiatkowski, ki je lani prav van Avermaetu v zaključku odčital lekcijo iz kolesarske taktike.



Na štartu bo tudi slovenska trojka Matej Mohorič, Kristijan Koren in Grega Bole, ki bo kapetanu Bahrain Meride Sonnyju Colbrelliju poizkušala pomagati do zmage na domačih tleh. Boj na belih cestah čaka Jana Polanca in Primoža Rogliča, ki »ogreva motorje« za Tirreno-Adriatico.