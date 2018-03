Rajović spet na stopničkah, zmaga v Latvijo

Poreč - Z veliko nagrado Poreča se je nadaljevala serija enodnevnih kolesarskih dirk v Istri. Tudi tokrat kolesarjem vreme ni bilo naklonjeno, v minulih dneh je deževalo in tudi na dirki vreme ni bilo nič bolje, še bolj so kolesarjem delo otežile nizke temperature.

Na tradicionalno zelo hitri dirki v Poreču je pričakovano prišlo do ciljnega šprinta, kjer je bil najmočnejši Latvijec Emils Liepins (One Pro Cycling), drugi pa Danec Asbjorn Kragh Andersen (Virtu Cycling). Srbski šprinter v vrstah Adrie Mobila Dušan Rajović je nadaljeval z odlično formo na začetku sezone, po zmagi v Izoli je v Umagu med tednom končal na tretjem mestu, na najnižjo stopničko se je povzpel tudi danes.

Dobro so se odrezali tudi kolesarji ekipe Ljubljana Gusto Xaurum, ki so v zaključku pomagali Tadeju Pogačarju, slovenski reprezentant do 23 let pa je končal tik pod odrom za zmagovalce. »Fantje so že na preteklih dirkah pokazali, da so dobro pripravljeni in da se njihova forma stopnjuje. Danes so dobro vozili, dobro ekipno sodelovali in pomagali Tadeju Pogačarju v finale, kjer je za las zgrešil tretje mesto. Mislim, da lahko z optimizmom pričakujemo naslednje dirke,« je bil zadovoljen direktor ekipe Tomaž Poljanec.

Peti je bil še en šprinter iz vrst Adrie Mobila Gašper Katrašnik: »Kot ekipa smo zopet pokazali dobro dirkanje. Rado je bil v zaključku dirke v pobegu, tako da je bila situacija za nas ugodna in nam ni bilo treba loviti ubežnikov. Pobeg se ni izšel, so pa fantje zato v zadnjem krogu naredili odlično delo in naju oba z Dušanom držali povsem v ospredju. Sprva smo načrtovali šprint Dušana, vendar je kakšna dva kilometra pred ciljem izgubil stik z menoj in mi rekel naj šprintam tudi jaz. Mislim, da bi lahko zaključek izpeljala bolje, v zadnjem kilometru sva namreč izgubila nekaj pozicij. S preteklimi rezultati so se nam dvignile tudi ambicije in želje, ampak z novimi stopničkami moramo biti zadovoljni.«