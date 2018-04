Rogina odličen, prvi gorski test pripadel Siutsovu

Biokovo - Na dirki po Hrvaški bo o skupnem zmagovalcu odločala sobotna etapa in zaključni vzpon na Učko, kratka tretja etapa z zelo zahtevnim vzponom na Sv. Jure pa je že pokazala, kdo lahko računa na nedeljsko slavje v Zagrebu. Najboljši je bil Konstantin Siutsov, najboljši kolesar slovenskih ekip pa Radoslav Rogina, ki je dolgo uspel slediti tempu najboljših.

Sv. Jure je slovenskim in hrvaškim kolesarjem zelo dobro znan, o njegovi zahtevnosti pa so se prepričali tudi favoriti na dirki po Hrvaški. Na dolgem vzponu je večino časa tempo narekoval Nicholas Eg, kolesarji so drug za drugim izgubljali stik s prvo skupino, kot zadnja Slovenca dobrih 15 kilometrov pred ciljem tudi Domen Novak in Tadej Pogačar.

Rogina presenetljivo med najboljšimi

Odločilni trenutek dirke je prišel 10 kilometrov pred ciljem, ko je napadel Siutsou in sledila mu je lahko le trojica, tudi Radoslav Rogina. Nato se je za nekaj kilometrov cesta zravnala in favoriti so se gledali med seboj, prvi je napadel Pieter Weening, a ga je Siutsov še pred zadnjim kilometrom ujel. Nato je Belorus nekajkrat poizkusil s pospeševanji, a se nizozemski veteran ni dal. Odločil je ciljni šprint, kjer je imel Siutsov pričakovano več moči, Belorusu pa je pripadla tudi majica vodilnega.

Pobeg dneva je še tretjo etapo zapored ujel Jon Božič in Adrii Mobil priboril nekaj televizijskega časa, še bolje se je na koncu odrezal Radoslav Rogina, ki je ciljno črto prečkal kot četrti in prišel v odličen položaj, da se bo v soboto na Učki lahko boril za stopničke v skupnem seštevku. Rogina je zaostal minuto za Siutsovom in Weeningom, 39-letni veteran je na domači dirki zavrtel čas nazaj in pokazal, da je še vedno lahko povsem pri vrhu.